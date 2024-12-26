Дженніфер Лопес провела час з донькою від Марка Ентоні (фото)

Джей Ло народила двох дітей від співака Марка Ентоні — Макса та Емму. Наразі вона розлучається з оскароносним актором Беном Аффлеком.

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Американська співачка Дженніфер Лопес провела час з донькою Еммою в різдвяний період. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість та її спадкоємицю помітили під час зимових свят в Аспені, штат Колорадо.

Джей Ло та Емма виходили разом з магазину. Іншої дитини співачки, брата-близнюка Емми, Макса, не було разом з рідними.

Дженніфер Лопес та її донька Емма Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес вийшла з магазину Gucci у масивному пухнастому коричневому пальті з високим коміром.

Дженніфер Лопес та її донька Емма Фото: Getty Images

Вона поєднала його з мішкуватими потертими синіми джинсами із завищеною талією.

Артистка підвищила свій зріст за допомогою пари темно-коричневих чобіт на платформі, а також додала яскравості своєму ансамблю за допомогою грубої червоно-чорно-білої картатої сорочки з довгими рукавами, яку залишила частково розстебнутою.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Колишня кохана Бена Аффлека закрила обличчя сонцезахисними окулярами в чорному оправі в стилі авіатора з бурштиновими лінзами і уклала своє волосся карамельного відтінку в об’ємні хвилі, які спадали їй на плечі.

Емма тим часом віддала перевагу більш стриманому образу із сірою джинсовою курткою з темно-коричневим коміром. Донька Джей Ло також була одягнена в біле худі та темно-сині джинси вільного крою, а також класичні чорно-білі кросівки та темно-синій в’язаний шарф.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обмінялися подарунками напередодні Різдва.

Також Фокус писав про ставлення Бена Аффлека до стосунків після розлучення.