Дженнифер Лопес провела время с дочкой от Марка Энтони (фото)

Джей Ло родила двоих детей от певца Марка Энтони — Макса и Эмму. Сейчас она разводится с оскароносным актером Беном Аффлеком.

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Американская певица Дженнифер Лопес провела время с дочерью Эммой в рождественский период. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость и ее наследницу заметили во время зимних праздников в Аспене, штат Колорадо.

Джей Ло и Эмма выходили вместе из магазина. Другого ребенка певицы, брата-близнеца Эммы, Макса, не было вместе с родными.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес вышла из магазина Gucci в массивном пушистом коричневом пальто с высоким воротником.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма Фото: Getty Images

Она сочетала его с мешковатыми потертыми синими джинсами с завышенной талией.

Артистка повысила свой рост с помощью пары темно-коричневых сапог на платформе, а также добавила яркости своему ансамблю с помощью грубой красно-черно-белой клетчатой рубашки с длинными рукавами, которую оставила частично расстегнутой.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека закрыла лицо солнцезащитными очками в черной оправе в стиле авиатора с янтарными линзами и уложила свои волосы карамельного оттенка в объемные волны, которые спадали ей на плечи.

Эмма тем временем предпочла более сдержанный образ с серой джинсовой курткой с темно-коричневым воротником. Дочь Джей Ло также была одета в белое худи и темно-синие джинсы свободного кроя, а также классические черно-белые кроссовки и темно-синий вязаный шарф.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись подарками накануне Рождества.

Также Фокус писал об отношении Бена Аффлека к отношениям после развода.