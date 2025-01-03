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Стиль жизни Новый год-2025

55-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини (фото)

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженнифер Лопес

Звезда встретила Новый 2025 год в Аспене. Она примерила меховые сапоги для своего необычного кантри-образа.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес позировала для очередной откровенной съемки, которую она опубликовала в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала свою стройную фигуру в черном бикини с нитями с золотыми вставками, которые подчеркнули ее пресс. Поскольку Джей Ло находилась в Аспене, штат Колорадо, она добавила к своему кантри-луку меховые сапоги и черную ковбойскую шляпу.

Знаменитость сделала легкий макияж, собрала свои длинные волосы и примерила несколько золотых украшений.

Одинокая Джей Ло, казалось, показывала Бену Аффлеку, что он потерял, через пять месяцев после того, как она подала на развод после двухлетнего брака.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram jlo

Артистка была в заснеженном городе со своей матерью Гвадалупе, сестрой Линдой, менеджером Бенном Мединой, музыкальными продюсерами и стилистами. Там они встретили Новый 2025 год.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram jlo

"Мы вернемся в Аспен", — написала Джей Ло.

Дженнифер Лопес

Вместе с ней также были двое детей, которых певица воспитывает от бывшего мужа Марка Энтони: это подростки-близнецы Макс и Эмма.

Напомним, Джей Ло прогулялась с дочкой от Марка Энтони.

Также Фокус писал о встрече Дженнифер Лопес и Бена Аффлека накануне Рождества.