55-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини (фото)

Звезда встретила Новый 2025 год в Аспене. Она примерила меховые сапоги для своего необычного кантри-образа.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес позировала для очередной откровенной съемки, которую она опубликовала в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала свою стройную фигуру в черном бикини с нитями с золотыми вставками, которые подчеркнули ее пресс. Поскольку Джей Ло находилась в Аспене, штат Колорадо, она добавила к своему кантри-луку меховые сапоги и черную ковбойскую шляпу.

Знаменитость сделала легкий макияж, собрала свои длинные волосы и примерила несколько золотых украшений.

Одинокая Джей Ло, казалось, показывала Бену Аффлеку, что он потерял, через пять месяцев после того, как она подала на развод после двухлетнего брака.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Артистка была в заснеженном городе со своей матерью Гвадалупе, сестрой Линдой, менеджером Бенном Мединой, музыкальными продюсерами и стилистами. Там они встретили Новый 2025 год.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

"Мы вернемся в Аспен", — написала Джей Ло.

Дженнифер Лопес

Вместе с ней также были двое детей, которых певица воспитывает от бывшего мужа Марка Энтони: это подростки-близнецы Макс и Эмма.

Напомним, Джей Ло прогулялась с дочкой от Марка Энтони.

Также Фокус писал о встрече Дженнифер Лопес и Бена Аффлека накануне Рождества.