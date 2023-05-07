Підгузки з "сюрпризом" та мішки із сечею: колишня стюардеса розповіла про нюанси професії

За словами ексбортпровідниці Марiки Мікусової, ця професія не схожа на суцільну вечірку. Є безліч проблем, які змусили її звільнитися через 5 років роботи.

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Колишня стюардеса розповіла, які найогидніші речі їй доводилося бачити на борту літака під час роботи. Це були і мішки з сечею, і гарячі рушники, якими пасажири протирали пахви. Про це повідомляє видання Daily Mail 7 травня.

Марiка Мікусова розповіла, що життя стюардеси не є суцільною великою вечіркою. П'ять років життя вона віддала цій професії в розкішній авіакомпанії і розповіла, чи це варте того.

Стюардеса згадувала, що практично жоден її рейс не обходився без "смердючих ніг". Якось пасажир зняв взуття і простяг ноги в прохід настільки, що "його пальці ніг виглядали через фіранку на кухню". Тоді у салоні стояв аромат досить несвіжих сирів.

Що доводилося переживати стюардесі на рейсах: сповідь Маріки Мікусової

Мішки із сечею на підлозі

Під час одного з польотів троє пасажирів із Туреччини, яких екіпаж підозрював у крадіжці парфумів, наприкінці рейсу залишили на підлозі пакети із сечею і це був не найприємніший експірієнс.

Плями та сеча накриті ковдрою

Маріка зазначила, що прибиральники часто поспішають підготувати літак до експлуатації та іноді просто накривають плями чи мокрі сліди за допомогою тканинних виробів.

"Іноді вони накривають кров або мокре сидіння ковдрою. Потім це помічає пасажир, який повинен сидіти в кріслі. Справді дуже хороший прийом. Хоча не завжди винна прибиральниця. Це їхнiй начальник — той, хто відповідає за команду прибиральників, клацає над ними батогом. Ніколи не вистачає часу для ідеального прибирання", — йдеться у повідомленні.

Пасажир витер пахви рушником

Дівчина згадала індійський рейс, де пасажири використовують гарячі рушники для того, щоб витерти підошви взуття. У цей момент вона збирала використані рушники та її зупинив один із чоловіків. Він ретельно витер пахви і простягнув його до стюардеси двома пальцями, тобто відчуваючи огиду до себе.

Дівчина сумнівалася секунду, проте потім за допомогою щипців все ж таки забрала рушник у поліетиленовий пакет.

Підгузки

Пасажирка вирішила поміняти підгузки своїй дитині під час польоту перед подачею їжі. Марiка Мікусова натякнула їй, що інші пасажири можуть вiдчувати дискомфорт від цього, тим паче, що збиралися приступати до трапези. Дівчина лише усміхнулася і сказала, що вже майже закінчила.

Наприкінці рейсу ці підгузки знайшли під сидінням.

Нагадаємо, 14 березня стюардеса розповіла, що відбувається, коли хтось помирає у літаку. Бортпровідниця Даніелла стверджує, що особисто їй не доводилося стикатися зі смертями на борту літака, але в такій ситуації неодноразово були її колеги.