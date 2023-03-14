Стюардеса розповіла, що відбувається, коли хтось помирає в літаку (відео)

Бортпровідниця Даніелла стверджує, що особисто їй не доводилося стикатися зі смертями на борту літака, але в такій ситуації неодноразово були її колеги.

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Стюардеса й TikTok-блогерка на ім'я Даніелла розповіла своїм підписникам правду про те, що відбувається, коли пасажир помирає під час польоту. Про це повідомляє Ladbible.

Дівчина стверджує, що на всіх рейсах, де вона була членом екіпажу, ніколи не відбувалося чогось подібного, але вона знає про випадки, коли таке траплялося. За її словами, співробітники авіакомпанії, які перебувають на борту під час польоту, не можуть законно оголосити будь-кого померлим.

Отже, якщо капітан вирішить не змінювати курс польоту, загиблий залишиться на борту до досягнення кінцевого пункту призначення. Якщо є вільне місце, тіло може бути перенесено на вільний ряд сидінь або в іншу частину літака.

"Але якщо рейс заповнено, пасажир залишиться на своєму первісному місці", — додала вона.

Пасажири, які вже стикалися зі смертю на борту літака, розповіли про свої випадки в коментарях під відео.

"Жінка, яка сиділа двома рядами позаду мене під час 11-годинного рейсу з Франкфурта до Сінгапуру, перестала дихати на останньому відрізку шляху. Найближчим сусідам жінки були виділені нові місця, оскільки вони поклали її впоперек. Як тільки було встановлено, що вони більше нічого не можуть зробити, то її тіло накрили простирадлом, залишивши тільки обличчя. Далі політ продовжився у звичайному режимі", — поділився пасажир.

Раніше Фокус писав, що інженери NASA хочуть запустити в небо незвичайний літак із 14 пропелерами. Водночас він живитиметься від акумуляторів, а сама робота над проєктом зайняла в інженерів майже 10 років.

Також повідомлялося, що в Німеччині продали заарештований літак російського олігарха. Літак Boeing 747 був вилучений у російського олігарха Олексія Ісайкіна в межах санкцій, накладених на нього через військову агресію РФ стосовно України.