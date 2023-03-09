Інженери NASA хочуть запустити в небо незвичайний літак із 14 пропелерами (відео)

До того ж літак живитиметься від акумуляторів, а робота над проєктом зайняла в інженерів майже 10 років.

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Апарат X-57 Maxwell отримає відразу 14 пропелерів, які живляться за рахунок літій-іонних акумуляторів. Цю зв'язку з акумуляторів і пропелерів інженери проєктували та створювали майже 10 років, щоб незабаром результат їхньої праці вирушив у політ, пише Gizmodo.

"Головна мета проєкту — дослідити можливості й потенціал крила високої підйомної сили", — каже Шон Кларк, головний дослідник проєкту X-57. Інженери дещо видозмінять розташування електродвигунів на крилі з тим розрахунком, щоб збільшити ефективність роботи електродвигунів під час зльоту й посадки.

14 пропелерів керуватимуться електродвигунами Фото: NASA

Польоти з використанням електричних двигунів набагато екологічніші, ніж польоти у звичайних літаках, але їхні електричні "побратими" не можуть літати так само далеко. Тому інженери хочуть якщо не зрівнятися з ними, то зменшити розрив у дальності польотів. Просто на сьогодні ще не існує батарей, які могли б забезпечити великий електролітак дальністю польоту на такому ж рівні, як у звичних аеропланів на вуглеводневому паливі.

У NASA впевнені, що їхні експерименти з пропелерами й електромоторами дадуть поштовх колегам для створення аналогів у сегменті невеликих, приватних електролітаків, що колись призведе до революції в цій галузі. Якщо все піде за планом, то цього року X-57 Maxwell запустять у повітря на 20 хвилин тестового польоту. І це буде перший пілотований політ X-літака NASA за останні 20 років.

Презентація X-57 Maxwell

До речі, повітряні судна на електриці, як і електромобілі — це не новинка. Все це інженери намагалися створювати понад сто років тому, в епоху індустріалізації та появи перших ДВС. Наприклад, у 1884 році два французькі військові інженери запустили La France, водневий дирижабль, що приводиться в дію 8-сильним електродвигуном, а як акумулятор служила цинк-хлорна батарея. Однак, як і у випадку з електромобілями, електродвигуни для аеропланів були не актуальні з урахуванням дешевизни й доступності вуглеводневого палива та меншої турботи про екологічний стан у ті часи.

Раніше Фокус писав, що скоро з'явиться гібридне аеротаксі для перельотів солдатів і цивільних: хто його створить.