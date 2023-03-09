Скоро з'явиться гібридне аеротаксі для перельотів солдатів та цивільних: хто його створить

Турбовий двигун CT7 дозволить доставити пасажирів невеликого літака на відстань до 1000 км.

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Авіаційна компанія Sikorsky та військово-промисловий гігант Lockheed Martin підписали договір, згідно з яким разом працюватимуть над створенням першого гібридно-електричного прототипу HEX, повідомляється на офіційному сайті Lockheed Martin. Це буде повністю автономний прототип вертикального зльоту та посадки (eVTOL), який планується випробувати як своєрідне "аеротаксі" не тільки для цивільних, а й військових цілей.

Планується, що на прототипі пройдуть обкатку різні технології двох компаній, щоб у найближчому майбутньому створити вже діючу модель, яка ляже в основу виробничого циклу подібних літаків.

Дві компанії підписали договір про створення прототипу майбутнього апарату eVTOL Фото: Lockheed Martin

Двигун для прототипу покладено зробити компанії Aerospace, яка пропонує встановити як експеримент свій CT7 – турбувальний двигун. Силова установка моделі буде оснащена генератором на 1 МВт, а пропоновані новації для прототипу вже використовуються як NASA, так і армією США.

Що стосується автономності управління, то саме на компанії Sikorsky лежить функція інтегрувати свою систему MATRIX у майбутній прототип. Ця автономна система чудово зарекомендувала себе за останнє десятиліття з моменту її застосування в різних літальних апаратах, зокрема і у військовому гелікоптері Black Hawk, який може абсолютно обійтися без керування пілотами.

Раніше Фокус писав, що аеротаксі eVTOL побило рекорд, пролетівши 250 км: за рахунок чого це вдалося.