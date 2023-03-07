Аеротаксі eVTOL побило рекорд, пролетівши 250 км: за рахунок чого це вдалося (відео)

Автомобіль Prosperity 4 системи eVTOL може стати одним із перших на ринку міжміських повітряних перевезень, сподіваються в компанії Autoflight.

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Китайський літальний апарат Prosperity 4 із системою вертикального зльоту та посадки (eVTOL) зміг побити рекорд дальності польоту на одному заряді своїх акумуляторів, пише Gizmochina.

Аеротаксі спромоглося подолати відстань 250 км, подолавши показники каліфорнійського конкурента Joby Aviation, який відправив свій eVTOL на дистанцію 248 км.

Експерти зазначають, що літальні автомобілі скоро займуть свою нішу у сфері пасажирських перевезень. Компанія Autoflight вирішила включитися в гонку, і розробила Prosperity 4 — п'ятимісний "автолітак", що працює виключно на електриці. Він важить лише 2 т (як позашляховик) і може літати з максимальною швидкістю 200 км/год. Головна його особливість — вміння уникати заторів, сідати та злітати з будь-якої рівної поверхні. Крім того, цей eVTOL дуже тихий і не забруднює атмосферу, а політ на ньому коштуватиме набагато дешевше, ніж оренда вертольота.

[ + – ] Prosperity 4 важить лише 2 тонни і може літати зі швидкістю 200 км/год Фото: Autoflight

В Autoflight сподіваються, що їм незабаром вдасться отримати льотний сертифікат Агентства з авіаційної безпеки ЄС і до 2025 року налагодити перевезення пасажирів у країнах Євросоюзу. Поки що Autoflight здатний випускати лише один Prosperity 4 на рік, але активно залучає інвесторів, щоб збільшити виробничі потужності якраз на момент отримання дозволу на польоти в країнах ЄС.

[ + – ] Prosperity 4 б'є рекорд дальності польоту

Раніше Фокус писав, що NASA просить дати їй акумулятори, щоб кидати їх із висоти. Це потрібно для відпрацювання аспектів вимог сертифікації майбутніх міських "авіатаксі".