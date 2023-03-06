NASA просить дати акумулятори, щоб кидати їх із висоти: навіщо це потрібно робити

Головне космічне відомство США шукає підрядників, які забезпечать його літій-іонними акумуляторами для спеціальних експериментів.

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Дослідники збираються використовувати батареї для випробувань на електричних літаках вертикального зльоту та посадки (eVTOL), повідомляє Militaryaerospace. Головна мета вчених – дослідити живучість літій-іонних акумуляторів у різноманітних критичних умовах використання.

Як відомо, безпілотники та літаки системи eVTOL (вертикального зльоту та посадки) переважно використовують накопичену електричну енергію для живлення електродвигунів, пропелерів та авіоніки. Звичайно, прості двигуни нікуди не поділися, але все більше розробників воліють у своїх проєктах використовувати електричну енергію, так як з її допомогою апарат працює безшумно, не забруднює атмосферу і має незрівнянно більшу чуйність всіх систем. Це дуже важливо для роботи саме у міському середовищі, на що й спрямована більшість сучасних eVTOL: починаючи від вантажоперевезень до пасажирських рейсів.

Але на шляху реалізації звичайного використання літій-іонних акумуляторів у таких літаках і безпілотниках є їх обов'язкова сертифікація енергетичних систем у майбутньому. Сертифікація повинна буде ґрунтуватися на різних вимогах, одна з яких може включати живучість акумуляторів і електронних систем всього апарата при виникненні аварійних ситуацій.

Для перевірки можливості адекватного використання літій-іонних акумуляторів у таких літальних апаратів NASA збирається наразити їх до різних випробувань — спекою, холодом і навіть падінню з висоти в 15 м. Для цього завдання NASA оголосило тендер на отримання семи модулів літій-іонних акумуляторів, а компанія яка захоче взяти участь, має ще забезпечити 272 год інженерної підтримки, налаштування електронних систем на місці та інші консультаційні послуги.

Натомість компанія, яка надасть свої акумуляторні системи в разі успіху, може пишатися тим, що її батареї були випробувані в NASA і успішно пройшли всі тести, що додасть балів постачальнику при переговорах з майбутніми замовниками і допоможе у розвитку бізнесу.

Раніше Фокус писав, що eVTOL Recon вже доступний на замовлення будь-кому. Цінник як у звичайного елітного автомобіля.