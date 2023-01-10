Личный мультикоптер разгоняется до 100 км/ч и стоит $150 тыс.: что известно (видео)

eVTOL Recon уже доступен по предзаказу. Ценник как у обычного элитного автомобиля.

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Компания RYSE Aero Technologies начала принимать заказы на свой легкий электрический мультикоптер RECON с вертикальным взлетом и посадкой (система eVTOL), сообщается в официальном пресс-релизе.

Заплатив $150 тыс., что равняется стоимости обычного элитного автомобиля, заказчик получает уникальное средство передвижения, которое способно пронести его над полями и лугами, насладившись роскошным видом и чувством свободы.

[ + – ] Recon предназначен для полетов за городом Фото: Соцсети

Recon — это воздушный мультикоптер, предназначенный для использования в сельской местности и в сельскохозяйственном секторе, так что вряд ли вам позволят летать на нем в условиях городской застройки. Но если вы сельский житель или фермер, то eVTOL однозначно пригодится, ведь он позволяет перемещаться там, где дорожные условия не позволяют это делать на обычном авто.

[ + – ] Это не более чем рекламный полет. Пользоваться Recon в городе вам не разрешат Фото: Соцсети

Личный квадрокоптер может летать на максимальной высоте 120 м и развивает максимальную скорость 100 км/ч. Аппарат оснащен автопилотом на случай, если вам надоест им управлять. Единственный недостаток – время полета. Шесть присоединяемых батарей способны вознести вас в небо всего на 20 мин. Не знаем как в Украине, но в США для управления этим мультикоптером понадобится получить специальную лицензию пилота.

[ + – ] Recon - отличный способ облетать свою ферму там, где нет дорог Фото: Соцсети

Компания утверждает, что персональный квадрокоптер служит не только интересным средством передвижения, но найдет свое применение и у спасателей при ликвидации последствий стихийных бедствий.

RYSE Aero Technologies утверждает, что получила множество заказов, так что желающим придется подождать свой экземпляр Recon до конца года.

[ + – ] Recon в действии

Ранее Фокус сообщал, что китайские ученые придумали, как заряжать дроны прямо в воздухе.