Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Личный мультикоптер разгоняется до 100 км/ч и стоит $150 тыс.: что известно (видео)

мультикоптер, дрон, квадрокоптер
Фото: Соцсети

eVTOL Recon уже доступен по предзаказу. Ценник как у обычного элитного автомобиля.

Related video

Компания RYSE Aero Technologies начала принимать заказы на свой легкий электрический мультикоптер RECON с вертикальным взлетом и посадкой (система eVTOL), сообщается в официальном пресс-релизе.

Заплатив $150 тыс., что равняется стоимости обычного элитного автомобиля, заказчик получает уникальное средство передвижения, которое способно пронести его над полями и лугами, насладившись роскошным видом и чувством свободы.

мультикоптер, дрон, квадрокоптер Fullscreen
Recon предназначен для полетов за городом
Фото: Соцсети

Recon — это воздушный мультикоптер, предназначенный для использования в сельской местности и в сельскохозяйственном секторе, так что вряд ли вам позволят летать на нем в условиях городской застройки. Но если вы сельский житель или фермер, то eVTOL однозначно пригодится, ведь он позволяет перемещаться там, где дорожные условия не позволяют это делать на обычном авто.

eVTOL, Recon мультикоптер Fullscreen
Это не более чем рекламный полет. Пользоваться Recon в городе вам не разрешат
Фото: Соцсети

Личный квадрокоптер может летать на максимальной высоте 120 м и развивает максимальную скорость 100 км/ч. Аппарат оснащен автопилотом на случай, если вам надоест им управлять. Единственный недостаток – время полета. Шесть присоединяемых батарей способны вознести вас в небо всего на 20 мин. Не знаем как в Украине, но в США для управления этим мультикоптером понадобится получить специальную лицензию пилота.

мультикоптер, дрон, квадрокоптер Fullscreen
Recon - отличный способ облетать свою ферму там, где нет дорог
Фото: Соцсети

Компания утверждает, что персональный квадрокоптер служит не только интересным средством передвижения, но найдет свое применение и у спасателей при ликвидации последствий стихийных бедствий.

RYSE Aero Technologies утверждает, что получила множество заказов, так что желающим придется подождать свой экземпляр Recon до конца года.

Recon в действии

Ранее Фокус сообщал, что китайские ученые придумали, как заряжать дроны прямо в воздухе.