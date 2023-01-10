Личный мультикоптер разгоняется до 100 км/ч и стоит $150 тыс.: что известно (видео)
eVTOL Recon уже доступен по предзаказу. Ценник как у обычного элитного автомобиля.
Компания RYSE Aero Technologies начала принимать заказы на свой легкий электрический мультикоптер RECON с вертикальным взлетом и посадкой (система eVTOL), сообщается в официальном пресс-релизе.
Заплатив $150 тыс., что равняется стоимости обычного элитного автомобиля, заказчик получает уникальное средство передвижения, которое способно пронести его над полями и лугами, насладившись роскошным видом и чувством свободы.
Recon — это воздушный мультикоптер, предназначенный для использования в сельской местности и в сельскохозяйственном секторе, так что вряд ли вам позволят летать на нем в условиях городской застройки. Но если вы сельский житель или фермер, то eVTOL однозначно пригодится, ведь он позволяет перемещаться там, где дорожные условия не позволяют это делать на обычном авто.
Личный квадрокоптер может летать на максимальной высоте 120 м и развивает максимальную скорость 100 км/ч. Аппарат оснащен автопилотом на случай, если вам надоест им управлять. Единственный недостаток – время полета. Шесть присоединяемых батарей способны вознести вас в небо всего на 20 мин. Не знаем как в Украине, но в США для управления этим мультикоптером понадобится получить специальную лицензию пилота.
Компания утверждает, что персональный квадрокоптер служит не только интересным средством передвижения, но найдет свое применение и у спасателей при ликвидации последствий стихийных бедствий.
RYSE Aero Technologies утверждает, что получила множество заказов, так что желающим придется подождать свой экземпляр Recon до конца года.
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