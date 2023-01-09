Китайские ученые придумали, как заряжать дроны в воздухе: им не нужно будет приземляться

Есть много вопросов к технологии передачи энергии при помощи лазеров, но начало положено хорошее.

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Ученые из Северо-Западного политехнического университета (NPU, Китай) придумали новый метод подзарядки дронов — прямо в воздухе, передает The South China Morning Post. Происходить это будет при помощи высокоэнергетических лазерных лучей, которые будут удерживать устройства в полете.

Исследователи установили на БПЛА специальный модуль, который преобразует световую энергию в электричество. Он также выступает приемником для высокоэнергетического лазерного луча, т.е. если луч направить на устройство, то оно сможет подпитываться энергией дистанционно. В эксперименте приняли участие дроны с оптическим приводом (ODD), которые отслеживали в полете при помощи ИИ-алгоритма в любое время дня и при любых погодных условиях. Затем экспериментаторы использовали технологию адаптивного формирования луча, которая позволяла лучу автономно регулировать свою интенсивность для увеличения расстояния при передаче энергии и "обхода" препятствий.

[ + – ] Иллюстративное изображение зарядки дронов при помощи лазера

Ученые не раскрывают подробностей касательно технических характеристик своей системы, так как опасаются ее применения военными.

Издание пишет, что пока что технология несовершенна, потому что запуск высокоэнергетического лазерного луча 24 часа в сутки 7 дней в неделю для поддержания беспилотника — весьма дорогое удовольствие, к тому же требующее огромного количества энергии, особенно если нужно поддерживать рой дронов с ODD. Вопросы также вызывает эффективность алгоритма защиты беспроводной передачи энергии и потенциальная опасность распространения высокоэнергетических лазерных лучей в открытом пространстве.

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