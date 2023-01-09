Китайские ученые придумали, как заряжать дроны в воздухе: им не нужно будет приземляться
Есть много вопросов к технологии передачи энергии при помощи лазеров, но начало положено хорошее.
Ученые из Северо-Западного политехнического университета (NPU, Китай) придумали новый метод подзарядки дронов — прямо в воздухе, передает The South China Morning Post. Происходить это будет при помощи высокоэнергетических лазерных лучей, которые будут удерживать устройства в полете.
Исследователи установили на БПЛА специальный модуль, который преобразует световую энергию в электричество. Он также выступает приемником для высокоэнергетического лазерного луча, т.е. если луч направить на устройство, то оно сможет подпитываться энергией дистанционно. В эксперименте приняли участие дроны с оптическим приводом (ODD), которые отслеживали в полете при помощи ИИ-алгоритма в любое время дня и при любых погодных условиях. Затем экспериментаторы использовали технологию адаптивного формирования луча, которая позволяла лучу автономно регулировать свою интенсивность для увеличения расстояния при передаче энергии и "обхода" препятствий.
Ученые не раскрывают подробностей касательно технических характеристик своей системы, так как опасаются ее применения военными.
Издание пишет, что пока что технология несовершенна, потому что запуск высокоэнергетического лазерного луча 24 часа в сутки 7 дней в неделю для поддержания беспилотника — весьма дорогое удовольствие, к тому же требующее огромного количества энергии, особенно если нужно поддерживать рой дронов с ODD. Вопросы также вызывает эффективность алгоритма защиты беспроводной передачи энергии и потенциальная опасность распространения высокоэнергетических лазерных лучей в открытом пространстве.
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