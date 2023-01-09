Боевой робот Barkan научился стрелять мини-ракетами Mete: что известно (видео)

Гусеничный дрон Barkan еще можно оснастить 5,56-мм и 7,62-мм пулеметами.

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Турецкая компания Havelsan недавно провела тестирование своего боевого робота Barkan. Устройство взаимодействовало с ракетной системой Roketsan, пишет cybershafarat.com.

По данным СМИ, робот будет принят на вооружение летом 2023 года, а пока что проходит испытания в полевых условиях. На днях разработчики опубликовали видео в Твиттере, на котором видно, как робот Barkan справляется с поставленными задачами. Он должен был задействовать ракетную систему Roketsan с лазерным наведением, также известную как Mete. И, судя по всему, проделал это удачно.

Робот выпустил по статической цели ракету и попал в нее. Ракета Mete имеет калибр 40 мм, дальность в 1 км и погрешность при попадании +/- 1 м.

Характеристики дрона Barkan

скорость: максимум 12 км/ч

автономность: до 8 ч

вес: 500 кг,

опорные катки: 4 шт.

орудийная платформа SARP-L

баллистический вычислитель

электрооптическая станция

тепловизор.

Робота можно дополнительно оборудовать 5,56-мм и 7,62-мм пулеметами. Устройство многозадачное. Оно справляется не только со стрельбой по целям, но и пригодится для обезвреживание бомб, обеспечения химической, биологической, радиологической защиты, доставки грузов, буксировки, разведки, картографирования и спасения. Компания-производитель также утверждает, что Barkan может использоваться как один, так и в составе роя дронов, что означает, что его можно применять в совместных операциях с другими наземными и воздушными транспортными средствами.

За последние несколько лет Турция стала одним из мировых лидеров в разработке военных беспилотных систем. Промышленность усилила наступательные возможности Анкары, увеличила ее военный экспорт и даже расширила свое политическое влияние далеко за пределы Ближнего Востока.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным украинской разведки, дроны типа "Шахед" будут собираться в Самарской области РФ.