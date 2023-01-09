Бойовий робот Barkan навчився стріляти мініракетами Mete: що відомо (відео)

Гусеничний дрон Barkan ще можна оснастити 5,56-мм та 7,62-мм кулеметами.

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Турецька компанія Havelsan нещодавно провела тестування бойового робота Barkan. Пристрій взаємодіяв із ракетною системою Roketsan, пише cybershafarat.com.

За даними ЗМІ, робот приймуть на озброєння влітку 2023 року, а він поки проходить випробування в польових умовах. Днями розробники опублікували відео у твіттері, на якому видно, як робот Barkan справляється з поставленими завданнями. Він повинен був задіяти ракетну систему Roketsan з лазерним наведенням, також відому як Mete. І, зважаючи на все, зробив це вдало.

Робот випустив за статичною метою ракету і потрапив до неї. Ракета Mete має калібр 40 мм, дальність 1 км і похибка під час попадання +/- 1 м.

Характеристики дрона Barkan

швидкість: максимум 12 км/год

автономність: до 8 год

вага: 500 кг

опорні ковзанки: 4 шт.

гарматна платформа SARP-L

балістичний обчислювач

електрооптична станція

тепловізор

Роботу можна додатково обладнати 5,56-мм та 7,62-мм кулеметами. Пристрій багатозадачний. Воно справляється не тільки зі стрільбою по цілях, але й стане в пригоді для знешкодження бомб, забезпечення хімічного, біологічного, радіологічного захисту, доставки вантажів, буксирування, розвідки, картографування та порятунку. Компанія-виробник також стверджує, що Barkan може використовуватися як один, так і у складі рою дронів, що означає, що його можна застосовувати у спільних операціях з іншими наземними та повітряними транспортними засобами.

За останні кілька років Туреччина стала одним зі світових лідерів у розробці військових безпілотних систем. Промисловість посилила наступальні здібності Анкари, збільшила її військовий експорт і навіть розширила свій політичний вплив далеко за межі Близького Сходу.

Раніше ми повідомляли про те, що, за даними української розвідки, дрони типу "Шахід" збиратимуться у Самарській області РФ.