Китайські вчені вигадали, як заряджати дрони в повітрі: їм не потрібно буде приземлятися

Є багато питань до технології передачі енергії за допомогою лазерів, але початок покладено добрий.

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Вчені з Північно-Західного політехнічного університету (NPU, Китай) вигадали новий метод підзарядки дронів — просто в повітрі, передає The South China Morning Post. Відбуватиметься це за допомогою високоенергетичних лазерних променів, які утримуватимуть пристрої в польоті.

Дослідники встановили на БПЛА спеціальний модуль, який перетворює світлову енергію на електрику. Він також виступає приймачем високоенергетичного лазерного променя, тобто якщо промінь направити на пристрій, то він зможе підживлюватися енергією дистанційно. В експерименті взяли участь дрони з оптичним приводом (ODD), які відстежували в польоті за допомогою ІІ-алгоритму у будь-який час дня та за будь-яких погодних умов. Потім експериментатори використовували технологію адаптивного формування променя, яка дозволяла променю автономно регулювати свою інтенсивність збільшення відстані при передачі енергії і "обходу" перешкод.

[ + – ] Ілюстративне зображення зарядки дронів за допомогою лазера

Вчені не розкривають подробиць щодо технічних характеристик своєї системи, оскільки побоюються її застосування військовими.

Видання пише, що поки що технологія недосконала тому, що запуск високоенергетичного лазерного променя 24 години на добу 7 днів на тиждень для підтримки безпілотника — дуже дороге задоволення, яке до того ж потребує величезної кількості енергії, особливо якщо потрібно підтримувати рій дронів з ODD. Питання також викликає ефективність алгоритму захисту бездротової передачі енергії та потенційна небезпека поширення високоенергетичних лазерних променів у відкритому просторі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Туреччині розробили гусеничний дрон, який вміє стріляти з кулемета та запускати міні-ракети.