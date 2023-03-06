NASA просит дать ей аккумуляторы, чтобы бросать их с высоты: зачем это нужно делать

Главное космическое ведомство США ищет подрядчиков, которые обеспечат его литий-ионными аккумуляторами для специальных экспериментов.

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Исследователи собираются использовать батареи для испытаний на электрических самолетах вертикального взлета и посадки (eVTOL), сообщает Militaryaerospace. Главная цель ученых – исследовать живучесть литий-ионной аккумуляторов в разнообразных критических условиях использования.

Как известно, беспилотники и самолеты системы eVTOL (вертикального взлета и посадки, — ред.) в основном используют накопленную электрическую энергию для питания электродвигателей, пропеллеров и авионики. Конечно, обычные двигатели никуда не делись, но все больше разработчиков предпочитают в своих проектах использовать именно электрическую энергию, т.к. с ее помощью аппарат работает бесшумно, не загрязняет атмосферу и имеет несравнимо большую отзывчивость всех систем. Это очень важно для работы именно в городской среде, на что и направлены большинство современных eVTOL: начиная от грузоперевозок и заканчивая пассажирскими рейсами.

Но на пути к реализации обыденного использования литий-ионных аккумуляторов в таких самолетах и беспилотниках является их обязательная сертификация энергетических систем в будущем. Сертификация должна будет основываться на различных требованиях, одно из которых может включать в себя живучесть аккумуляторов и электронных систем всего аппарата при возникновении аварийных ситуаций.

Для проверки возможности адекватного использования литий-ионных аккумуляторов в такого рода летательных аппаратов NASA собирается подвергнуть их различным испытаниям – жарой, холодом и даже паданию с высоты в 15 м. Для этой задачи NASA объявило тендер на получение семи модулей литий-ионных аккумуляторов, а компания, которая захочет поучаствовать, должна еще будет обеспечить 272 ч инженерной поддержки, настройки электронных систем на месте и прочие консультационные услуги.

Взамен компания, которая предоставит свои аккумуляторные системы в случае успеха может гордится тем, что ее батареи были испытаны в NASA и успешно прошли все тесты, что прибавит баллов поставщику при переговорах с будущими заказчиками и поможет в развитии бизнеса.

Ранее Фокус писал, что eVTOL Recon уже доступен по предзаказу любому желающему. Ценник как у обычного элитного автомобиля.