Аэротакси eVTOL побило рекорд, пролетев 250 км: за счет чего это удалось (видео)

Летающий автомобиль Prosperity 4 системы eVTOL может стать одним из первых на рынке межгородских воздушных перевозок, надеются в компании Autoflight.

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Китайский летательный аппарат Prosperity 4 с системой вертикального взлета и посадки (eVTOL) смог побить рекорд дальности полета на одном заряде своих аккумуляторов, пишет Gizmochina.

Аэротакси смогло преодолеть расстояние в 250 км, преодолев показатели калифорнийского конкурента Joby Aviation, который отправил свой eVTOL на дистанцию в 248 км.

Эксперты отмечают, что летающие автомобили скоро займут свою нишу в сфере пассажирских перевозок. Компания Autoflight решила включиться в гонку, и разработала Prosperity 4 — пятиместный "автосамолет", работающий исключительно на электричестве. Он весит всего 2 т (как внедорожник) и может летать с максимальной скоростью 200 км/ч. Главная его особенность – умение избегать пробок, садиться и взлетать с любой ровной поверхности. Кроме того, этот eVTOL очень тихий и не загрязняет атмосферу, а полет на нем будет обходиться гораздо дешевле, чем аренда вертолета.

[ + – ] Prosperity 4 весит всего 2 тонны и может летать со скоростью 200 км/ч Фото: Autoflight

В Autoflight надеются, что им в скором времени удастся получить летный сертификат Агентства по авиационной безопасности ЕС и к 2025 году наладить перевозки пассажиров в странах Евросоюза. Пока что Autoflight способен выпускать всего один Prosperity 4 в год, но активно привлекает инвесторов, чтобы увеличить производственные мощности как раз к моменту получения разрешения на полеты в странах ЕС.

[ + – ] Prosperity 4 бьет рекорд дальности полета

Ранее Фокус писал, что NASA просит дать ей аккумуляторы, чтобы бросать их с высоты. Это нужно для отработки аспектов требований сертификации будущих городских "авиатакси".