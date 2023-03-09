Скоро появится гибридное аэротакси для перелетов солдат и гражданских: кто ее создаст

Турбовальный двигатель CT7 позволит доставить пассажиров небольшого самолета на расстояние до 1000 км.

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Авиационная компания Sikorsky и военно-промышленный гигант Lockheed Martin подписал договор, согласно которому вместе будут работать над созданием первого гибридно-электрического прототипа HEX, сообщается на официальном сайте Lockheed Martin. Это будет полностью автономный прототип вертикального взлета и посадки (eVTOL), который планируется испытать в качестве своеобразного "аэротакси" не только для гражданских, но и военных целей.

Планируется, что на прототипе пройдут обкатку различные технологии двух компаний чтобы в ближайшем будущем создать уже действующую модель, которая ляжет в основу производственного цикла подобных самолетов.

Две компании подписали договор о создании прототипа будущего аппарата eVTOL Фото: Lockheed Martin

Двигатель для прототипа возложено сделать компании Aerospace, которая предлагает установить в качестве эксперимента свой CT7 – турбовальный двигатель. Силовая установка модели будет оснащена генератором на 1 МВт, а все предлагаемые новации для прототипа уже используются как NASA, так и армией США.

Что касается автономности управления, то как раз на компании Sikorsky лежит функция интегрировать свою систему MATRIX в будущий прототип. Эта автономная система отлично зарекомендовала себя за последнее десятилетия с момента ее применения в различных летательных аппаратах, в том числе и в военном вертолете Black Hawk, который может абсолютно обойтись без управления пилотами.

Ранее Фокус писал, что аэротакси eVTOL побило рекорд, пролетев 250 км: за счет чего это удалось.