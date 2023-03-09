Инженеры NASA хотят запустить в небо необычный самолет с 14-ю пропеллерами (видео)

При этом самолет будет питаться от аккумуляторов, а сама работа над проектом заняла у инженеров почти 10 лет.

Related video

Аппарат X-57 Maxwell получит сразу 14 пропеллеров, которые будут питаться за счет литий-ионных аккумуляторов. Эту связку из аккумуляторов и пропеллеров инженеры проектировали и создавали почти 10 лет, чтобы вскоре результат их трудов отправился в полет, пишет Gizmodo.

"Главная цель проекта — исследовать возможности и потенциал крыло высокой подъемной силы", говорит Шон Кларк, главный исследователь проекта X-57. Инженеры несколько видоизменят расположение электродвигателей на крыле с тем расчетом, чтобы увеличить эффективность работы электродвигателей при взлете и посадке.

14 пропеллеров будут управляться электродвигателями Фото: NASA

Полеты с использованием электрических двигателей гораздо более экологичны, чем обычные полеты обычных самолетах, но их электрические "собратья" не могут летать так же далеко. Поэтому инженеры хотят если не сравняться с ними, то уменьшить разрыв в дальности полетов. Просто на сегодня еще не существует батарей, которые могли бы обеспечить крупный электросамолет дальностью полета на таком же уровне, как у привычных аэропланов на углеводородном топливе.

В NASA уверены, что их эксперименты с пропеллерами и электромоторами дадут толчок коллегам для создания аналогов в сегменте небольших, частных электросамолетов, что когда-нибудь приведет к революции в этой отрасли. Если все пойдет по плану, то уже в этом году X-57 Maxwell запустят в воздух на 20 минут тестового полета. И это будет первый пилотируемый полет X-самолета NASA за последние 20 лет.

Презентация X-57 Maxwell

Кстати, воздушные суда на электричестве, как и электромобили – это не новинка. Все это инженеры пробовали создавать более 100 лет назад, в эпоху индустриализации и появления первых ДВС. Например, в 1884 году два французских военных инженера запустили La France, водородный дирижабль, приводимый в действие 8-сильным электродвигателем, а в качестве аккумулятора служила цинк-хлорная батарея. Однако, как и в случае с электромобилями, электродвигатели для аэропланов были не актуальны с учетом дешевизны и доступности углеводородного топлива и меньшей заботы об экологии в те времена.

Ранее Фокус писал, что скоро появится гибридное аэротакси для перелетов солдат и гражданских: кто его создаст.