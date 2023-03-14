Стюардесса рассказала, что происходит, когда кто-то умирает в самолете (видео)

Бортпроводница Даниэлла утверждает, что лично ей не приходилось сталкиваться со смертями на борту самолета, но в такой ситуации неоднократно оказывались ее коллеги.

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Стюардесса и TikTok блогер по имени Даниэлла рассказала своим подписчикам правду о том, что происходит, когда пассажир умирает во время полета. Об этом сообщает Ladbible.

Девушка утверждает, что на всех рейсах, где она была членом экипажа, никогда не происходило чего-либо подобного, но она знает о случаях, когда такое случалось. По ее словам, сотрудники авиакомпании, находящиеся на борту во время полета, не могут законно объявить кого-либо умершим.

Следовательно, если капитан решит не изменять курс полета, то погибший останется на борту до достижения конечного пункта назначения. Если имеется свободное место, тело может быть перенесено на свободный ряд сидений или в другою часть самолета.

"Но если рейс заполнен, пассажир останется на своем первоначальном месте", – добавила она.

Пассажиры, которые уже сталкивались со смертью на борту самолета, рассказали о своих случаях в комментариях под видео.

"Женщина, сидевшая двумя рядами позади меня во время 11-часового рейса из Франкфурта в Сингапур, перестала дышать на последнем отрезке пути. Ближайшим соседям женщины были выделены новые места, так как они уложили ее поперек. Как только было установлено, что они больше ничего не могут сделать, то ее тело накрыли простыней оставив только лицо. Дальше полет продолжился в обычном режиме", – поделился пассажир.

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