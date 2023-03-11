Уже год не летает: в Германии продали арестованный самолет российского олигарха (фото)

Самолет Boeing 747 был изъят у российского олигарха Алексея Исайкина в рамках санкций, наложенных на него из-за военной агрессии РФ по отношению к Украине.

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Самолет Boeing 747, ранее принадлежащий российскому предпринимателю и миллионеру с кипрским гражданством Алексею Исайкину, был продан и уже год находится в Германии. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что 10 марта прошлого года борт прибыл из Чикаго в немецкий аэропорт Хан. Почти сразу после приземления на самолет был наложен арест в связи с санкционными ограничениями, введенными против РФ из-за развязывания полномасштабной войны в Украине.

На тот момент Boeing 747 принадлежал зарегистрированной в Великобритании компании Cargologicair, входящей в российскую корпорации "Волга-Днепр", которая принадлежала российскому олигарху Исайкину.

Самолет Boeing-747 в аэропорту

Летом того же года находящийся под британскими санкциями Исайкин вышел из состава бенефициаров всех российских и иностранных структур корпорации "Волга-Днепр". Авиакомпания Cargologicair заявила о банкротстве, а воздушное судно было продано.

Авторы публикации отмечают, что имя нового владельца Boeing 747 не разглашается. Известно только, что он вынужден ежедневно выплачивать аэропорту Хан по 1200 евро за парковку своего самолета.

Напомним, что 8 марта суд США разрешил арестовать самолет американского производства Boeing 737-7JU, принадлежащий российской нефтяной компании "Роснефть" за нарушение санкций. По данным журналистов, стоимость борта достигает 25 миллионов долларов.

В марте прошлого года в Канаде был наложен арест на транспортный самолет Ан-124 "Руслан", которым владела грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". В момент, когда борт совершал рейс из Китая и прибыл в аэропорт Торонто с грузом тестов на COVID-19, Канада присоединилась к международным санкциям против РФ.

В июне 2022 года в Шри-Ланке был арестован еще один российский самолет. Речь идет об Airbus A330, принадлежавшем компании "Аэрофлот". Данное решение было принято местными властям после жалобы ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited.