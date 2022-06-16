Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

Глава РПЦ попал под ограничения за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины. Также в санкционный список внесены оккупационные власти Херсонской области.

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Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви, московского патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев) за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства в четверг, 16 июня.

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"Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, подвергнут санкциям за поддержку и одобрение путинской войны", — говорится в сообщении ведомства.

Также в санкционный список Соединенного Королевства вошли:

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова — за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России;

— за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России; Депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов — за публичную поддержку путинской войны в Украине;

— за публичную поддержку путинской войны в Украине; Президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин — холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов;

— холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов; Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады — бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области;

— бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области; "Комитет спасения за мир и порядок" — оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" — Кирилл Стремоусов;

— оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" — Кирилл Стремоусов; Военная хунта в Мьянме — Россия продает боевикам авиацию, санкции помогут отрезать государству-агрессора один из источников дохода.

Напомним, что в шестой пакет санкций Евросоюза патриарх Кирилл не попал из-за позиции Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что не поддержит введение ограничений против церковных служителей.

Ранее Фокус разбирался, сможет ли патриарх Кирилл предстать перед судом в Гааге.