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Мир Российско-украинская война

Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

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Фото: РИА Новости | Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

Глава РПЦ попал под ограничения за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины. Также в санкционный список внесены оккупационные власти Херсонской области.

Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви, московского патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев) за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства в четверг, 16 июня.

"Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, подвергнут санкциям за поддержку и одобрение путинской войны", — говорится в сообщении ведомства.

Также в санкционный список Соединенного Королевства вошли:

  • Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова — за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России;
  • Депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов — за публичную поддержку путинской войны в Украине;
  • Президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин — холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов;
  • Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады — бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области;
  • "Комитет спасения за мир и порядок" — оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" — Кирилл Стремоусов;
  • Военная хунта в Мьянме — Россия продает боевикам авиацию, санкции помогут отрезать государству-агрессора один из источников дохода.

Напомним, что в шестой пакет санкций Евросоюза патриарх Кирилл не попал из-за позиции Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что не поддержит введение ограничений против церковных служителей.

Ранее Фокус разбирался, сможет ли патриарх Кирилл предстать перед судом в Гааге.