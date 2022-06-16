Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила

Глава РПЦ потрапив під обмеження за підтримку повномасштабної війни проти України. Також до списку санкцій внесено окупаційну владу Херсонської області.

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Великобританія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви, московського патріарха Кирила (у миру Володимир Гундяєв) за підтримку повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба британського уряду в четвер, 16 червня.

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"Патріарх Кирило, глава Російської православної церкви, підданий санкціям за підтримку та схвалення путінської війни", — йдеться в повідомленні відомства.

Також до списку санкцій Сполученого Королівства увійшли:

Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова — за сприяння примусовому вивезенню 2 тисяч дітей із Луганської, Донецької областей, а також за рішення, спрямовані на їхнє насильне усиновлення в Росії;

— за сприяння примусовому вивезенню 2 тисяч дітей із Луганської, Донецької областей, а також за рішення, спрямовані на їхнє насильне усиновлення в Росії; Депутат Московської міської думи Сергій Савостьянов — за публічну підтримку путінської війни в Україні;

— за публічну підтримку путінської війни в Україні; Президент і член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін — холдинг співпрацює з урядом РФ над створенням повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів;

— холдинг співпрацює з урядом РФ над створенням повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів; Чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади — бійці підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі Київської області;

— бійці підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі Київської області; "Комітет порятунку за мир і порядок" — окупаційний орган, який співпрацює з російськими військами для підтримки контролю над Херсонською областю. Глава "комітету" — Кирило Стремоусов;

— окупаційний орган, який співпрацює з російськими військами для підтримки контролю над Херсонською областю. Глава "комітету" — Кирило Стремоусов; Військова хунта в М'янмі — Росія продає бойовикам авіацію, санкції допоможуть відрізати державі-агресора одне з джерел прибутку.

Нагадаємо, що до шостого пакету санкцій Євросоюзу патріарх Кирило не потрапив через позицію Угорщини. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що не підтримає запровадження обмежень проти церковних служителів.

Раніше Фокус розбирався, чи зможе патріарх Кирило постати перед судом у Гаазі.