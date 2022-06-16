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Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила

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Фото: РИА Новости | Патріарх Кирило потрапив до списку санкцій Великобританії

Глава РПЦ потрапив під обмеження за підтримку повномасштабної війни проти України. Також до списку санкцій внесено окупаційну владу Херсонської області.

Великобританія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви, московського патріарха Кирила (у миру Володимир Гундяєв) за підтримку повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба британського уряду в четвер, 16 червня.

"Патріарх Кирило, глава Російської православної церкви, підданий санкціям за підтримку та схвалення путінської війни", — йдеться в повідомленні відомства.

Також до списку санкцій Сполученого Королівства увійшли:

  • Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова — за сприяння примусовому вивезенню 2 тисяч дітей із Луганської, Донецької областей, а також за рішення, спрямовані на їхнє насильне усиновлення в Росії;
  • Депутат Московської міської думи Сергій Савостьянов — за публічну підтримку путінської війни в Україні;
  • Президент і член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін — холдинг співпрацює з урядом РФ над створенням повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів;
  • Чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади — бійці підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі Київської області;
  • "Комітет порятунку за мир і порядок" — окупаційний орган, який співпрацює з російськими військами для підтримки контролю над Херсонською областю. Глава "комітету" — Кирило Стремоусов;
  • Військова хунта в М'янмі — Росія продає бойовикам авіацію, санкції допоможуть відрізати державі-агресора одне з джерел прибутку.

Нагадаємо, що до шостого пакету санкцій Євросоюзу патріарх Кирило не потрапив через позицію Угорщини. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що не підтримає запровадження обмежень проти церковних служителів.

Раніше Фокус розбирався, чи зможе патріарх Кирило постати перед судом у Гаазі.