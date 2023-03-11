Вже рік не літає: у Німеччині продали заарештований літак російського олігарха (фото)

Літак Boeing 747 був вилучений у російського олігарха Олексія Ісайкіна в рамках санкцій, накладених на нього через військову агресію РФ стосовно України.

Related video

Літак Boeing 747, який раніше належав російському підприємцю та мільйонеру з кіпрським громадянством Олексію Ісайкіну, був проданий і вже рік перебуває в Німеччині. Про це пише Bild.

Повідомляється, що 10 березня минулого року борт прибув із Чикаго до німецького аеропорту Хан. Майже одразу після приземлення на літак було накладено арешт у зв'язку із санкційними обмеженнями, введеними проти РФ через розв'язання повномасштабної війни в Україні.

На той момент Boeing 747 належав зареєстрованій у Великій Британії компанії Cargologicair, що входить до російської корпорації "Волга-Дніпро", яка належала російському олігарху Ісайкіну.

Літак Boeing-747 в аеропорту

Влітку того ж року Ісайкін, який перебуває під британськими санкціями, вийшов зі складу бенефіціарів усіх російських та іноземних структур корпорації "Волга-Дніпро". Авіакомпанія Cargologicair заявила про банкрутство, а повітряне судно було продано.

Автори публікації зазначають, що ім'я нового власника Boeing 747 не розголошується. Відомо лише, що він змушений щодня виплачувати аеропорту Хан по 1200 євро за паркування свого літака.

Нагадаємо, що 8 березня суд США дозволив заарештувати літак американського провадження Boeing 737-7JU, що належить російській нафтовій компанії "Роснефть" за порушення санкцій. За даними журналістів, вартість борту сягає 25 мільйонів доларів.

У березні минулого року в Канаді було накладено арешт на транспортний літак Ан-124 "Руслан", яким володіла вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро". У момент, коли борт здійснював рейс із Китаю та прибув до аеропорту Торонто з вантажем тестів на COVID-19, Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ.

У червні 2022 року в Шрі-Ланці було заарештовано ще один російський літак. Йдеться про Airbus A330, який належав компанії "Аерофлот". Це рішення було прийняте місцевою владою після скарги ірландської компанії Celestial Aviation Trading Limited.