"Доводиться розплачуватися": суд США дозволив вилучення літака "Роснафти" за $25 млн

За словами представника Мін'юсту США Ендрю Адамса, літак Boeing 737-7JU використовувала компанія "Роснафта" для контрабанди й порушення санкцій.

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Окружний суд Сполучених Штатів Америки Східного округу Нью-Йорка санкціонував арешт літака Boeing 737-7JU американського виробництва, що належить російській нафтовій компанії "Роснафта" у зв'язку з порушенням експортного контролю та санкцій. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що головний виконавчий директор "Роснафти" Ігор Сєчин був внесений до списку санкцій СШАв лютому 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

У Мін'юсті США зазначають, що з того часу літак "Роснафти", вартість якого перевищує 25 мільйонів доларів, курсував між РФ та іншими країнами щонайменше сім разів.

Представник відомства Ендрю Адамс зазначив, що Boeing 737-7JU був замішаний у порушенні експортного контролю та використаний із метою контрабанди. Востаннє літак "Роснафти" був зафіксований у США у 2014 році.

"Сьогоднішні примусові заходи демонструють, що російським компаніям і олігархам доводиться розплачуватися за грубе ухилення від санкцій, введених Сполученими Штатами у відповідь на невиправдану війну проти народу України", — підсумував прокурор США Бреон Піс.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року в Канаді заарештували транспортний літак Ан-124 "Руслан", що належить російській вантажній авіакомпанії "Волга-Дніпро". У момент, коли Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, російський літак був у небі й був заарештований відразу після прибуття в аеропорт "Пірсон".

У червні того ж року на Шрі-Ланці ухвалили рішення про арешт російського літака Airbus A330 компанії "Аерофлот" у зв'язку зі скаргою з боку ірландської лізингової компанії Celestial Aviation Trading Limited.

Ще ми писали про те, що 6 липня 2022 року стало відомо про вилучення вертольота й літака в депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та передачу техніки в розпорядження Збройним силам України.