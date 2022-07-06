Вертоліт та літак родини Медведчука заарештували та передали ЗСУ (фото)

Проросійський політик втратив чергову партію майна. Один із літаків нардепа вже використовували у військових цілях — він блокував злітно-посадкову смугу аеропорту "Київ" у Жулянах.

Вертоліт та літак, що належить родині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, передали Збройним Силам України (ЗСУ). Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Зазначене майно вилучили в межах кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вертоліт та літак заарештували за клопотанням Офісу Генерального прокурора та передали військовим.

[ + – ] Один із літаків Віктора Медведчука раніше блокував злітно-посадкову смугу аеропорту "Київ" у Жулянах

Правоохоронці нагадали, що раніше заарештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, що належать дружині нардепа Оксані Марченко.

Зазначимо, що у квітні цього року у РНБО говорили про використання літака Віктора Медведчука для блокування злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" у Жулянах Київської області.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 2 червня повідомило про завершення розслідування справи про держзраду Медведчука. Виробництво стосується незаконного видобутку нафти та газу та підривної діяльності проти безпеки України, політику загрожує 15 років ув'язнення.

Віктор Медведчук — кум президента Росії Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський 12 квітня повідомляв про затримання проросійського політика.

У Кремлі не захотіли обміняти кума Путіна на українських військовополонених та мешканців Маріуполя.

Під час перебування під вартою Віктор Медведчук дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка у справах про незаконну приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок" та купівлю вугілля в "Л/ДНР".