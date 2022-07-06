Вертоліт та літак родини Медведчука заарештували та передали ЗСУ (фото)
Проросійський політик втратив чергову партію майна. Один із літаків нардепа вже використовували у військових цілях — він блокував злітно-посадкову смугу аеропорту "Київ" у Жулянах.
Вертоліт та літак, що належить родині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, передали Збройним Силам України (ЗСУ). Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Зазначене майно вилучили в межах кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Вертоліт та літак заарештували за клопотанням Офісу Генерального прокурора та передали військовим.
Правоохоронці нагадали, що раніше заарештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, що належать дружині нардепа Оксані Марченко.
Зазначимо, що у квітні цього року у РНБО говорили про використання літака Віктора Медведчука для блокування злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" у Жулянах Київської області.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 2 червня повідомило про завершення розслідування справи про держзраду Медведчука. Виробництво стосується незаконного видобутку нафти та газу та підривної діяльності проти безпеки України, політику загрожує 15 років ув'язнення.
Віктор Медведчук — кум президента Росії Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський 12 квітня повідомляв про затримання проросійського політика.
У Кремлі не захотіли обміняти кума Путіна на українських військовополонених та мешканців Маріуполя.
Під час перебування під вартою Віктор Медведчук дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка у справах про незаконну приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок" та купівлю вугілля в "Л/ДНР".