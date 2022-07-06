Вертолет и самолет семьи Медведчука арестовали и передали ВСУ (фото)

Пророссийский политик лишился очередной партии имущества. Один из самолетов нардепа уже использовали в военных целях – он блокировал взлетно-посадочную полосу аэропорта "Киев" в Жулянах.

Вертолет и самолет, принадлежащий семье народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, передали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Указанное имущество изъяли в рамках уголовного производства, расследуемого по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Вертолет и самолет арестовали по ходатайству Офиса Генерального прокурора и передали военным.

[ + – ] Один из самолетов Виктора Медведчука ранее блокировал взлетно-посадочную полосу аэропорта "Киев" в Жулянах

Правоохранители напомнили, что ранее арестовали комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, принадлежащие жене нардепа Оксане Марченко.

Отметим, что в апреле этого года в СНБО говорили об использовании самолета Виктора Медведчука для блокировки взлетно-посадочной полосы аэропорта "Киев" в Жулянах Киевской области.

Напомним, что Государственное бюро расследований 2 июня сообщило о завершении расследования дела о госизмене Медведчука. Производство касается незаконной добычи нефти и газа и подрывной деятельности против безопасности Украины, политику грозит 15 лет тюрьмы.

Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля сообщал о задержании пророссийского политика.

В Кремле не захотели обменять кума Путина на украинских военнопленных и жителей Мариуполя.

Во время пребывания под стражей Виктор Медведчук дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко по делам о незаконной приватизации трубопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля в "Л/ДНР".