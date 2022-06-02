Расследование дела Медведчука о госизмене завершено, — ГБР (видео)

Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Производство касается незаконной добычи нефти и газа, а также подрывной деятельности в отношении Украины.

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Расследование в производстве о государственной измене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которое касается незаконной добычи нефти и газа, а также подрывной деятельности против безопасности Украины, завершено. Политику грозит 15 лет тюремного заключения. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в своем телеграм-канале.

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"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование… Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении ведомства.

Госбюро напомнило, что Медведчук обвиняется по статьям о государственной измене (ст. 111) и нарушении законов и обычаев войны (ст. 438) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет вместе с конфискацией имущества или без нее.

По версии следствия, политик вместе с другим нардепом из ОПЗЖ, который находится в розыске (предположительно, речь идет о Тарасе Козаке — ред.), а также российскими чиновниками и другими лицами покушались на незаконную добычу нефти и газа в Черном море в районе временно оккупированного Крыма.

Также Медведчук помогал руководству РФ подрывать государственную безопасность Украины, сообщили в ГБР. В частности, следствие установило, что нардеп собирал данные о расположении украинских войск, местах их подготовки, а также привлекал украинских граждан к дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, недавно Медведчук дал показания против пятого президента Петра Порошенко по делам о незаконной закупке Украиной угля в ОРДЛО и приватизации трубопровода "Самара — Западное направление". В частности, нардеп сообщил, что лидер "Европейской солидарности", находясь на посту главы государства, принимал активное участие в этих правонарушениях.

По словам руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, показания Медведчука подтверждают информацию, полученную силовиками в ходе расследования.