Розслідування справи Медведчука про держзраду завершено, — ДБР (відео)

Правоохоронці спрямували обвинувальний акт до суду. Провадження стосується незаконного видобутку нафти та газу, а також підривної діяльності щодо України.

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Розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, яке стосується незаконного видобутку нафти та газу, а також підривної діяльності проти безпеки України, завершено. Політику загрожує 15 років ув'язнення. Про це у четвер, 2 червня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у своєму телеграм-каналі.

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"Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування... Обвинувальний акт направлено до суду", — йдеться у повідомленні відомства.

Держбюро нагадало, що Медведчука звинувачують за статтями про державну зраду (ст. 111) та порушення законів і звичаїв війни (ст. 438) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років разом із конфіскацією майна або без нього.

За версією слідства, політик разом з іншим нардепом з ОПЗЖ, який знаходиться в розшуку (імовірно, йдеться про Тараса Козака — ред.), а також російськими чиновниками й іншими особами здійснили замах на незаконний видобуток нафти і газу в Чорному морі в районі тимчасово окупованого Криму.

Також Медведчук допомагав керівництву РФ підривати державну безпеку України, повідомили в ДБР. Зокрема, слідство встановило, що нардеп збирав дані про розташування українських військ, місця їх підготовки, а також залучав українських громадян до дестабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, нещодавно Медведчук дав свідчення проти п'ятого президента Петра Порошенка у справах про незаконну закупівлю Україною вугілля в ОРДЛО та приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок". Зокрема, нардеп повідомив, що лідер "Європейської солідарності", перебуваючи на посаді глави держави, брав активну участь у цих правопорушеннях.

За словами керівника Служби безпеки України Івана Баканова, свідчення Медведчука підтверджують інформацію, отриману силовиками під час розслідування.