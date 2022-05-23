Розкриває всі деталі та схеми. Баканов розповів, що думає про свідчення Медведчука

Глава СБУ розповів, що показання підтверджують докази, зібрані правоохоронцями. Зокрема, у державній зраді та фінансуванні тероризму.

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Показання Віктора Медведчука в кримінальних справах щодо експрезидента України Петра Порошенка підтвердили дані Служби безпеки України, отримані в ході розслідування. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.

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Ідеться про справи щодо закупівлі вугілля в невизнаних республіках "ДНР" і "ЛНР", а також про придбання частини трубопроводу "Самара — Західний напрямок", головним фігурантом у яких є колишній президент України Петро Порошенко.

"Віктор Медведчук підтверджує докази та версії, які раніше зібрала Служба безпеки та на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме в державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємось у розслідуванні цих украй резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Тому що закон має працювати безвідносно прізвищ і обставин", — сказав Іван Баканов.

Він також зазначив, що крапкою в цій справі буде суд, а ці злочини не мають терміну давності.

"Економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні чиновники — виходячи зі свідчень пана Медведчука, від міністрів до голови Нацбанку", — зазначив Іван Баканов.

Крім того, керівник СБУ анонсував судове засідання в ще одній справі, підозрюваним у якій є Віктор Медведчук. Ідеться про антиукраїнський проєкт "Промінь", який мав на меті вербування українців, учнів або працівників у Росії.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Медведчук дав свідчення проти Порошенка. За словами кума Путіна, п'ятий президент очолив схеми приватизації українського газопроводу та купівлі вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також Фокус розповідав, що в партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" відреагували на свідчення Медведчука. У п'ятого президента України вважають, що слова екснардепа є "інформаційною диверсією" на користь Росії.