Раскрывает все детали и схемы. Баканов рассказал, что думает о показаниях Медведчука

Глава СБУ рассказал, что показания подтверждают доказательства, собранные правоохранителями. В частности – в государственной измене и финансировании терроризма.

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Показания Виктора Медведчука по уголовным делам в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко подтвердили данные Службы Безопасности Украины, полученные в ходе расследования. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

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Речь идет о делах по закупке угля в непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР", а также о приобретении части трубопровода "Самара — Западное направление", главным фигурантом в которых является бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Виктор Медведчук подтверждает доказательства и версии, которые ранее собрала Служба безопасности, и на основе которых ранее вручалось подозрение и господину Медведчуку, и господину Порошенко. А именно в государственной измене и финансировании терроризма. Он рассказывает обо всех деталях и схемах. Так что мы уверенно продвигаемся в расследовании этих крайне резонансных дел. И доведем их до логического завершения. Потому что закон должен работать безотносительно фамилий и обстоятельств", — сказал Иван Баканов.

Он также отметил, что точкой в этом деле будет суд, а эти преступления не имеют срока давности.

"Экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали разнообразные чиновники: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка", — отметил Иван Баканов.

Кроме того, руководитель СБУ анонсировал судебное заседание по еще одному делу, подозреваемым в котором является Виктор Медведчук. Речь идет об антиукраинском проекте "Луч", целью которого была вербовка украинцев, учащихся или работающих в России.

Напомним, сегодня Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. По словам кума Путина, пятый президент возглавил схемы по приватизации украинского газопровода и покупке угля из оккупированных территорий Донбасса.

Также Фокус рассказывал, что в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировали на показания Медведчука. У пятого президента Украины считают, что слова экс-нардепа являются "информационной диверсией" в интересах России.