У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 "Руслан" (відео)

Літак привіз до Торонто тести на COVID-19 28 лютого, коли Канада заборонила російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір

У Канаді заарештували транспортний літак Ан-124 "Руслан", що належить російській вантажній авіакомпанії "Волга-Дніпро", штаб якої розташований в Ульяновську. Про це пише Av Web.

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Борт здійснював рейс з Китаю і прибув до Торонто з вантажем тестів на COVID-19 для уряду Канади. Він був у небі, коли Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, яка напала на Україну, а тому, приземлившись в аеропорту "Пірсон" 27 лютого, борт було заарештовано.

Міністр транспорту Омар Альгабра оголосив, що небо Канади буде недоступним для російських авіаперевізників і повітряний простір був негайно закритий. Щоб Ан-124 знову піднявся в повітря, потрібен спеціальний дозвіл, який поки що не отриманий і невідомо, чи буде отриманий у майбутньому.

[ + – ] Літак Ан-124 "Руслан", що належить російській вантажній авіакомпанії "Волга-Дніпро" Фото: Соцсети

Наразі російський Ан-124 припаркований на доріжці N у Торонто. Він буде там невизначений час.

Компанія "Волга-Дніпро" вже висловила обурення та вимагає повернути літак. Там повідомили, що працюють над "врегулюванням усіх формальностей".

Авіакомпанія володіє одинадцятьма Ан-124, але літають з них лише три.

[ + – ] Повідомлення про те, що заарештований літак буде переданий ЗСУ

Також у Telegram-каналах з'явилася інформація, що "Руслан" може бути переданий Україні. Проте офіційного підтвердження цьому немає.