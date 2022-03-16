У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 "Руслан" (відео)
Літак привіз до Торонто тести на COVID-19 28 лютого, коли Канада заборонила російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір
У Канаді заарештували транспортний літак Ан-124 "Руслан", що належить російській вантажній авіакомпанії "Волга-Дніпро", штаб якої розташований в Ульяновську. Про це пише Av Web.
Борт здійснював рейс з Китаю і прибув до Торонто з вантажем тестів на COVID-19 для уряду Канади. Він був у небі, коли Канада приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ, яка напала на Україну, а тому, приземлившись в аеропорту "Пірсон" 27 лютого, борт було заарештовано.
Міністр транспорту Омар Альгабра оголосив, що небо Канади буде недоступним для російських авіаперевізників і повітряний простір був негайно закритий. Щоб Ан-124 знову піднявся в повітря, потрібен спеціальний дозвіл, який поки що не отриманий і невідомо, чи буде отриманий у майбутньому.
Наразі російський Ан-124 припаркований на доріжці N у Торонто. Він буде там невизначений час.
Компанія "Волга-Дніпро" вже висловила обурення та вимагає повернути літак. Там повідомили, що працюють над "врегулюванням усіх формальностей".
Авіакомпанія володіє одинадцятьма Ан-124, але літають з них лише три.
Також у Telegram-каналах з'явилася інформація, що "Руслан" може бути переданий Україні. Проте офіційного підтвердження цьому немає.