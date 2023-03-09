"Приходится расплачиваться": суд США разрешил изъятие самолета "Роснефти" за $25 млн

По словам представителя Минюста США Эндрю Адамса, самолет Boeing 737-7JU использовался компанией "Роснефть" для контрабанды и нарушения санкций.

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Окружной суд Соединенных Штатов Америки Восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест самолета Boeing 737-7JU американского производства, принадлежащий российской нефтяной компании "Роснефть" в связи с нарушением экспортного контроля и санкций. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин был внесен в санкционный список США в феврале 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В Минюсте США отмечают, что с того времени самолет "Роснефти", стоимость которого превышает 25 миллионов долларов, курсировал между РФ и другими странами по меньшей мере семь раз.

Представитель ведомства Эндрю Адамс отметил, что Boeing 737-7JU был замешан в нарушении экспортного контроля и использован с целью контрабанды. В последний раз самолет "Роснефти" был зафиксирован в США в 2014 году.

"Сегодняшние меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам приходится расплачиваться за грубое уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины", — заключил прокурор США Бреон Пис.

Напомним, что 27 февраля 2022 года в Канаде был арестован транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". В момент, когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ, российский самолет находился в небе и был арестован сразу по прибытию в аэропорт "Пирсон".

В июне того же года в Шри-Ланке приняли решение об аресте российского самолета Airbus A330 компании "Аэрофлот" в связи с жалобой со стороны ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.

Еще мы писали о том, что 6 июля 2022 года стало известно об изъятии вертолета и самолета у депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и передаче техники в распоряжение Вооруженным силам Украины.