Подгузники с "сюрпризом" и мешки с мочой: бывшая стюардесса рассказала о нюансах профессии

По словам экс-бортпроводницы Марики Микусовой, эта профессия не похожа на сплошную вечеринку. Есть огромное количество проблем, которые вынудили её уволиться спустя 5 лет работы.

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Бывшая стюардесса рассказала, какие самые отвратительные вещи ей приходилось видеть на борту самолета во время работы. Это были и мешки с мочой, и горячие полотенца, которыми пассажиры протирали подмышки. Об этом сообщает издание Daily Mail 7 мая.

Марика Микусова рассказала, что жизнь стюардессы не является сплошной большой вечеринкой. Пять лет жизни она отдала этой профессии в роскошной авиакомпании и рассказала, стоит ли это того.

Стюардесса вспоминала, что практически ни один ее рейс не обходился без "вонючих ног". Однажды пассажир снял обувь и протянул ноги в проход настолько, что "его пальцы ног выглядывали из-за занавески в кухню". Тогда в салоне стоял аромат достаточно несвежих сыров.

Что приходилось переживать стюардессе на рейсах: исповедь Марики Микусовой

Мешки с мочой на полу

Во время одного из полетов, трое пассажиров из Турции, которых экипаж подозревал в краже духов, в конце рейса оставили на полу пакеты с мочой и это был не самый приятный экспириенс.

Пятна и моча накрытые одеялом

Марика отметила, что уборщики часто спешат подготовить самолет к эксплуатации и иногда просто накрывают пятна или мокрые следы при помощи тканевых изделий.

"Иногда они накрывают кровь или мокрое сиденье одеялом. Затем это замечает пассажир, который должен сидеть в кресле. Действительно очень хороший прием. Хотя не всегда виновата уборщица. Это их начальник — тот, кто отвечает за команду уборщиков, щелкает над ними воображаемым кнутом. Никогда не хватает времени для идеальной уборки", — говорится в сообщении.

Пассажир вытер подмышки полотенцем

Девушка вспомнила индийский рейс, где пассажиры используют горячие полотенца для того, чтобы вытереть подошвы обуви. В этот момент она собирала использованные полотенца и ее остановил один из мужчин. Он тщательно вытер подмышки и протянул его к стюардессу двумя пальцами, то есть испытывая отвращения к себе.

Мгновенье девушка сомневалась, однако потом при помощи щипцов все же забрала полотенце в полиэтиленовый пакет.

Подгузники

Пассажирка решила поменять подгузники своему ребенку во время полета перед подачей еды. Марика Микусова намекнула ей, что другие пассажиры могут использовать дискомфорт от этого, тем более что собирались приступать к трапезе. Девушка лишь улыбнулась и сказала, что уже почти закончила.

В конце рейса эти подгузники были найдены под сидением.

Напомним, 14 марта стюардесса рассказала, что происходит, когда кто-то умирает в самолете. Бортпроводница Даниэлла утверждает, что лично ей не приходилось сталкиваться со смертями на борту самолета, но в такой ситуации неоднократно оказывались ее коллеги.