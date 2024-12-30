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Стиль жизни Новый год-2025

Секс-вечеринки и шпагат на сцене: курьезы со звездами на Новый год (фото, видео)

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Фото: Скриншот | Звезды поделились курьезами, которые произошли во время празднования нового года (иллюстративное фото)

Музыкальная группа выучила новую песню в течение пяти минут и идеально ее спела на новогоднем корпоративе, рассказали исполнители. При этом некую певицу едва не выгнали из ресторана за попытки развлечь гостей.

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Семеро селебрити, певцы и певицы, музыкальные группы и ведущие, поделились курьезными случаями, которые произошли во время новогодних и рождественских выступлений. По случаю праздников они обычно имеют много концертов, которые иногда сопровождаются самыми неожиданными приключениями. Кто-то уснул на улице, кто-то выступил в секс-клубе и был шокирован последующими событиями. О курьезах в жизни звезд шоубизнеса рассказали в рубрике Show24 портала "24 канал".

Наталка Карпа рассказала, что как-то ее команда в новогоднюю ночь имела 6-7 выступлений, которые начались в 22 ч. и закончились в 6-7 ч. следующего дня. Команда завершила последнее выступление, завезла домой артистку балета, но дальше ее дома не поехала. По словам певицы, машину остановили в нескольких метрах от дома танцовщицы и люди просто уснули.

"Мы такие были уставшие, что когда отвезли девушек из балета домой, отъехав 10 метров от ее дома, 2 или 3 часа просто проспали в машине", — сказала она.

TVORCHI также пережили несколько забавных моментов, которые произошли перед полномасштабным вторжением. Например, однажды им пришлось выступать перед группой людей старшего возраста и детей. Взрослые изрядно наелись, напились и навеселились, поэтому их во время концертного номера клонило в сон. Тем временем по залу между столиками бегали дети, и в целом ситуация была смешной, поделились впечатлениями Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни.

"В то же время дети бегали по залу, танцевали и создавали невероятный хаос", — пояснил Андрей.

Между тем Джеффри отметил, что это был первый опыт выступления перед столь разноплановой аудиторией.

"Это было впервые, когда наша команда имела дело с такой аудиторией, и мы не знали, как это лучше организовать", — заявил он.

FIINKA поделилась приключением, которым до тех пор никому не рассказывала. По ее словам, событие произошло до того, как она стала популярной. Команду исполнительницы пригласили выступить в ресторане, причем нужно было играть роль Санта Клауса и помощницы Санта Клауса. FIINKA и коллега пытались расшевелить посетителей, но никто не поднимался танцевать и их едва не выгнали. Позже выяснилось, что праздничное мероприятие анонсировали как событие, на котором можно просто спокойно посидеть с друзьями, поэтому люди не ожидали, что их будут дергать и заставлять танцевать.

"Никто из гостей, которые пришли, не хотели подниматься к танцу. Нас просто выгоняли из заведения. Администрация была в отчаянии. Люди пришли спокойно отдохнуть без забавы", — рассказала знаменитость.

OSTROVSKYI заметил, что привык к различным новогодним приключениям во время выступлений. Опыт показывает, что на таких праздниках люди иногда что-то выбрасывают на сцену или бегут к выступающим. Был случай, когда 40-летний мужчина, одетый в новогодний костюм, выбежал и, ни слова не сказав, просто сел на шпагат, поделился певец курьезом. Также он добавил, что с того времени готов "к любым сюрпризам на сцене".

Новый год, OSTROVSKYI, певец, курьез, приключение Fullscreen
Новый год — приключение певца OSTROVSKYI
Фото: Скриншот

MOLODI — группа, созданная в 2022 году Кириллом Роговым и Иваном Степанищевым. Кирилл рассказал журналистам, как им однажды пришлось выступать в секс-клубе. По его словам, выступление прошло нормально, но потом в клубе начались происходить неожиданные события.

"Началось такое, чего мы даже не ожидали", — сказал он, не детализируя, о чем идет речь.

Иван, в свою очередь, рассказал о другом приключении. Певец объяснил, что во время концерта им заказали исполнение песни, которую они не пели и даже не знали. Поскольку гости настаивали, то они выучили композицию в течение 5 минут и выступили так, как будто знали ее чуть ли не всю жизнь.

"Было смешно и немного неловко, но когда видишь, что люди довольны, понимаешь, что иногда импровизация — лучшее решение", — сказал он.

Анатолий Анатолич вспомнил о событии, которое произошло в двухтысячных. По словам шоумена, команда встретила Новый год прямо посреди улицы: все вместе стояли и наблюдали за фейерверками. Актеры ехали с одного выступления на другое, не работали на сцене и не сидели за праздничным столом, но это стало "теплым и ярким воспоминанием", объяснил селебрити.

KARTA SVITU — группа, созданная в 2020 году: вокалист — Иван Марунич. Марунич объяснил, что особенно курьезно выглядело исполнение песни о псе Патроне во время рождественского концерта YUNA. Композицию исполнил Национальный симфонический концерт. Вокалист отметил, что "даже курьезы ему пришлось устраивать собственноручно".

Новый год, приключения, курьезы, звезды, группа KARTA SVITU Fullscreen
Новый год — приключение группы KARTA SVITU
Фото: Скриншот

IVAN LIULENOV — певец, а также комик Лиги Смеха. Он рассказал о двух приключениях. Первое происшествие произошло в Черновцах: на концерте присутствовали дети, которые не смеялись над шутками и говорили, что "им не смешно". Второе — в Ивано-Франковске: две девушки 31 декабря ехали на концерт автостопом и в это никто не мог поверить. Когда же они добрались до исполнителей, их пригласили переночевать и даже приобщили к нарезанию новогодних салатов.

"Мы пригласили их домой, где они присоединились к празднованию, помогли с нарезанием салатов и стали частью нашей новогодней атмосферы", — пояснил комик.

Новый год, приключения, курьезы, звезды, комик, Иван Люленов Fullscreen
Новый год — приключение комика IVAN LIULENOV
Фото: Скриншот

Отметим, 28 декабря "Студия "Квартал 95" опубликовала фрагмент новогоднего шоу, в котором комики едва ли не впервые пошутили о президенте Владимире Зеленском и главе офиса Андрее Ермаке. В одной из сценок актеры выносят на сцену фанерную фигуру Зеленского и грустят, что он не выпьет с ними бокал шампанского по случаю праздников.

Напоминаем, в начале декабря издание Toofab описало, какие необычные традиции празднования Рождества имеют зарубежные звезды.