Секс-вечеринки и шпагат на сцене: курьезы со звездами на Новый год (фото, видео)

Музыкальная группа выучила новую песню в течение пяти минут и идеально ее спела на новогоднем корпоративе, рассказали исполнители. При этом некую певицу едва не выгнали из ресторана за попытки развлечь гостей.

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Семеро селебрити, певцы и певицы, музыкальные группы и ведущие, поделились курьезными случаями, которые произошли во время новогодних и рождественских выступлений. По случаю праздников они обычно имеют много концертов, которые иногда сопровождаются самыми неожиданными приключениями. Кто-то уснул на улице, кто-то выступил в секс-клубе и был шокирован последующими событиями. О курьезах в жизни звезд шоубизнеса рассказали в рубрике Show24 портала "24 канал".

Наталка Карпа рассказала, что как-то ее команда в новогоднюю ночь имела 6-7 выступлений, которые начались в 22 ч. и закончились в 6-7 ч. следующего дня. Команда завершила последнее выступление, завезла домой артистку балета, но дальше ее дома не поехала. По словам певицы, машину остановили в нескольких метрах от дома танцовщицы и люди просто уснули.

"Мы такие были уставшие, что когда отвезли девушек из балета домой, отъехав 10 метров от ее дома, 2 или 3 часа просто проспали в машине", — сказала она.

TVORCHI также пережили несколько забавных моментов, которые произошли перед полномасштабным вторжением. Например, однажды им пришлось выступать перед группой людей старшего возраста и детей. Взрослые изрядно наелись, напились и навеселились, поэтому их во время концертного номера клонило в сон. Тем временем по залу между столиками бегали дети, и в целом ситуация была смешной, поделились впечатлениями Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни.

"В то же время дети бегали по залу, танцевали и создавали невероятный хаос", — пояснил Андрей.

Между тем Джеффри отметил, что это был первый опыт выступления перед столь разноплановой аудиторией.

"Это было впервые, когда наша команда имела дело с такой аудиторией, и мы не знали, как это лучше организовать", — заявил он.

FIINKA поделилась приключением, которым до тех пор никому не рассказывала. По ее словам, событие произошло до того, как она стала популярной. Команду исполнительницы пригласили выступить в ресторане, причем нужно было играть роль Санта Клауса и помощницы Санта Клауса. FIINKA и коллега пытались расшевелить посетителей, но никто не поднимался танцевать и их едва не выгнали. Позже выяснилось, что праздничное мероприятие анонсировали как событие, на котором можно просто спокойно посидеть с друзьями, поэтому люди не ожидали, что их будут дергать и заставлять танцевать.

"Никто из гостей, которые пришли, не хотели подниматься к танцу. Нас просто выгоняли из заведения. Администрация была в отчаянии. Люди пришли спокойно отдохнуть без забавы", — рассказала знаменитость.

OSTROVSKYI заметил, что привык к различным новогодним приключениям во время выступлений. Опыт показывает, что на таких праздниках люди иногда что-то выбрасывают на сцену или бегут к выступающим. Был случай, когда 40-летний мужчина, одетый в новогодний костюм, выбежал и, ни слова не сказав, просто сел на шпагат, поделился певец курьезом. Также он добавил, что с того времени готов "к любым сюрпризам на сцене".

Новый год — приключение певца OSTROVSKYI Фото: Скриншот

MOLODI — группа, созданная в 2022 году Кириллом Роговым и Иваном Степанищевым. Кирилл рассказал журналистам, как им однажды пришлось выступать в секс-клубе. По его словам, выступление прошло нормально, но потом в клубе начались происходить неожиданные события.

"Началось такое, чего мы даже не ожидали", — сказал он, не детализируя, о чем идет речь.

Иван, в свою очередь, рассказал о другом приключении. Певец объяснил, что во время концерта им заказали исполнение песни, которую они не пели и даже не знали. Поскольку гости настаивали, то они выучили композицию в течение 5 минут и выступили так, как будто знали ее чуть ли не всю жизнь.

"Было смешно и немного неловко, но когда видишь, что люди довольны, понимаешь, что иногда импровизация — лучшее решение", — сказал он.

Анатолий Анатолич вспомнил о событии, которое произошло в двухтысячных. По словам шоумена, команда встретила Новый год прямо посреди улицы: все вместе стояли и наблюдали за фейерверками. Актеры ехали с одного выступления на другое, не работали на сцене и не сидели за праздничным столом, но это стало "теплым и ярким воспоминанием", объяснил селебрити.

KARTA SVITU — группа, созданная в 2020 году: вокалист — Иван Марунич. Марунич объяснил, что особенно курьезно выглядело исполнение песни о псе Патроне во время рождественского концерта YUNA. Композицию исполнил Национальный симфонический концерт. Вокалист отметил, что "даже курьезы ему пришлось устраивать собственноручно".

Новый год — приключение группы KARTA SVITU Фото: Скриншот

IVAN LIULENOV — певец, а также комик Лиги Смеха. Он рассказал о двух приключениях. Первое происшествие произошло в Черновцах: на концерте присутствовали дети, которые не смеялись над шутками и говорили, что "им не смешно". Второе — в Ивано-Франковске: две девушки 31 декабря ехали на концерт автостопом и в это никто не мог поверить. Когда же они добрались до исполнителей, их пригласили переночевать и даже приобщили к нарезанию новогодних салатов.

"Мы пригласили их домой, где они присоединились к празднованию, помогли с нарезанием салатов и стали частью нашей новогодней атмосферы", — пояснил комик.

Новый год — приключение комика IVAN LIULENOV Фото: Скриншот

Отметим, 28 декабря "Студия "Квартал 95" опубликовала фрагмент новогоднего шоу, в котором комики едва ли не впервые пошутили о президенте Владимире Зеленском и главе офиса Андрее Ермаке. В одной из сценок актеры выносят на сцену фанерную фигуру Зеленского и грустят, что он не выпьет с ними бокал шампанского по случаю праздников.

Напоминаем, в начале декабря издание Toofab описало, какие необычные традиции празднования Рождества имеют зарубежные звезды.