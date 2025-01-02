Яхта с туристами, празднующими Новый год, затонула в Мексике (видео)

Всех туристов вытащили, но яхта ушла под воду за считанные минуты.

Related video

Яхта под названием Amore Mio затонула у берегов Мексики, врезавшись в скалы. 15 туристов бурно отмечали начало Нового года, пока не произошла серьезная авария. Об этом пишет Daily Mail.

Яхта с туристами врезалась в скалы и ушла под воду

Инцидент произошел у Акапулько и был заснят на видео. На нем видно, как яхта раскачивается из стороны в сторону, пока группа гуляк в бикини и плавках толпится на носу.

Зрители и дайверы отчаянно кричали туристам, призывая их спастись из терпящей крушение лодки, спрыгнув с борта.

На кадрах слышны крики и вопли туристов, которые уже оказались в воде. По данным местных СМИ, в воду упало 15 туристов, но, к счастью, их спасли находившиеся поблизости водолазы, которые вытащили их в безопасное место.

Яхта с туристами врезалась в скалы и ушла под воду

На другом видеоролике, снятом после крушения, видно, как яхта тонет у берегов Ла-Кебрада, Акапулько, а части его обшивки уплывают в открытое море.

Очевидцы рассказали местным журналистам, что сильное течение потянуло лодку к скалам, что в конечном итоге привело к ее крушению. Сообщается, что спасенные с лодки пассажиры не пострадали, но были очень напуганы.

После инцидента мексиканские ВМС оцепили район.

Это произошло после того, как в прошлом месяце у берегов Багамских островов суперяхта стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов врезалась в круизный лайнер.

На кадрах, снятых пассажирами, видно, как яхта Aurora по диагонали движется в сторону огромного круизного лайнера Allure of the Seas, пришвартованного в гавани Нассау 12 декабря.

Яхта врезалась в борт круизного лайнера

Слышно, как испуганные пассажиры круиза, стоящие у перил, кричат: "Они точно сейчас в нас врежутся. Они в нас врежутся. О нет, они в нас врежутся".

Затем 121-футовая яхта с громким треском протаранила бок лайнера и задела одну из спасательных шлюпок. Однако лайнер Allure of the Seas получил лишь незначительные повреждения и вышел из порта Багамских островов с 40-минутной задержкой.

Напомним, в конце ноября в Египте затонула прогулочная яхта с туристами. Несколько пассажиров выжили чудом, оказавшись в запертых каютах.