Яхта з туристами, які святкували Новий рік, затонула в Мексиці (відео)

Усіх туристів витягли, але яхта пішла під воду за лічені хвилини.

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Яхта під назвою Amore Mio затонула біля берегів Мексики, врізавшись у скелі. 15 туристів бурхливо відзначали початок Нового року, поки не сталася серйозна аварія. Про це пише Daily Mail.

Яхта з туристами врізалася в скелі та пішла під воду

Інцидент стався біля Акапулько і був знятий на відео. На ньому видно, як яхта розгойдується з боку в бік, поки група гуляк у бікіні та плавках юрмиться на носі.

Глядачі і дайвери відчайдушно кричали туристам, закликаючи їх врятуватися з човна, що зазнав аварії, зістрибнувши з борту.

На кадрах чути крики і крики туристів, які вже опинилися у воді. За даними місцевих ЗМІ, у воду впало 15 туристів, але, на щастя, їх врятували водолази, які перебували поблизу і витягли їх у безпечне місце.

Яхта з туристами врізалася в скелі та пішла під воду

На іншому відеоролику, знятому після аварії, видно, як яхта тоне біля берегів Ла-Кебрада, Акапулько, а частини її обшивки спливають у відкрите море.

Очевидці розповіли місцевим журналістам, що сильна течія потягнула човен до скель, що в кінцевому підсумку призвело до його краху. Повідомляється, що врятовані з човна пасажири не постраждали, але були дуже налякані.

Після інциденту мексиканські ВМС оточили район.

Це сталося після того, як минулого місяця біля берегів Багамських островів суперяхта вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів врізалася в круїзний лайнер.

На кадрах, знятих пасажирами, видно, як яхта Aurora по діагоналі рухається в бік величезного круїзного лайнера Allure of the Seas, пришвартованого в гавані Нассау 12 грудня.

Яхта врізалася в борт круїзного лайнера

Чути, як перелякані пасажири круїзу, що стоять біля поручнів, кричать: "Вони точно зараз у нас вріжуться. Вони в нас вріжуться. О ні, вони в нас вріжуться".

Потім 121-футова яхта з гучним тріском протаранила бік лайнера і зачепила одну з рятувальних шлюпок. Однак лайнер Allure of the Seas зазнав лише незначних пошкоджень і вийшов із порту Багамських островів із 40-хвилинною затримкою.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Єгипті затонула прогулянкова яхта з туристами. Кілька пасажирів вижили дивом, опинившись у замкнених каютах.