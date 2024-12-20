Это не просто боль: как украинские знаменитости отреагировали на обстрел Киева 20 декабря

Обстрел Киева 20 декабря, за четыре дня до Рождества и в то время, когда люди едут на работу и учебу, шокировал не только простых жителей столицы, но и множество знаменитостей в Украине и за границей.

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Утром 20 декабря Киев подвергся комбинированному ракетному удару со стороны ВС РФ. В результате падения обломков разрушения и пожары зафиксированы в Голосеевском, Соломенском, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Среди пострадавших зданий — костел Святого Николая возле станции метро "Олимпийская", где выбило стекла, бизнес-центр напротив, который получил серьезные повреждения, ряд посольств иностранных государств, гостиница. Циничная атака на город за четыре дня до Рождества потрясла украинцев, а многие знаменитости отреагировали на обстрел города постами в соцсетях. Фокус собрал некоторые реакции.

Телеведущая Лилия Ребрик озаглавила свой пост после обстрела словами "Жизнь на контрасте".

"За ночь и утро новостная лента наполняется страшными известиями. Раненые, погибшие, пожары, обломки, корейские баллистические, русские аэробалистические, кабы, дроны, штурмы. Горят многоэтажки в Херсоне. Разбирают завалы в Кривом Роге. Машину взрывной волной забросило на забор в Киеве. Калейдоскоп по боли, горю, статистике, предупреждениям, сообщениям родным "Как вы"? Здесь хотелось бы фразу, внушающую веру в лучшее. Но сегодня… как-то безнадежно. Поэтому как вы? P.S. И да, это всего три города. Но я знаю новости со всей нашей Украины", — написала она.

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Фото: Скриншот

Настя Каменских опубликовала видео последствий обстрелов и написала пост на английском языке, чтобы привлечь к нему максимум зарубежных поклонников. Она напомнила, что вот так украинцев "грабят каждый день", имея в виду не только жизни, но и моменты, которые могли бы стать заветными воспоминаниями.

"Украденные утра, наполненные ароматом кофе в любимом кафе, смехом с друзьями за завтраком и простым покоем нового дня", — говорится в публикации.

Певица с болью констатирует, что Украина каждый день теряет своих людей, и это — чьи-то дети, родители, друзья и близкие.

"Это не просто боль; это незаживающая рана, которая ранит до глубины души. Как кто-то может отвернуться от этого? Как кто-то может жить так, будто этого не происходит? Каждая человеческая жизнь — это свой собственный мир, свет, который никогда не вернется. И мы боремся за каждый из этих миров, за каждую улыбку, за каждый шанс на завтра. Это не просто битва за землю, это битва за жизни, которые имеют значение", — подчеркнула Каменских.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сторис фотографией последствий атаки и написала "Киев после ракетной атаки. Люди, держимся" и дополнила подпись эмодзи в виде разбитого сердца.

Шеф-повар колумбийского происхождения, бизнесмен и телеведущий Эктор Хименес-Браво опубликовал фотографии горящих обломков и машин, а также людей, которые оказались в эпицентре атаки.

"Центр города. Время, когда люди идут на работу, когда ездит общественный транспорт, когда детей отводят в школы и сады, на нас летит б#листика… Разгромленный бизнес-центр, гостиница, поврежден мой любимый костел, горят автомобили, есть погибшие… Это просто кошмар. Мы обязательно за это отомстим", — написал он.

Фото: Скриншот

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас живет и работает в США, поделилась в сторис кадрами костела Святого Николая после атаки ВС РФ, а также показала видео пожаров, разрушений и работы спасателей от украинской службы BBC.

Лилия Подкопаева показа состояние костела св. Николая за несколько дней до Рождества Фото: Скриншот

Всемирно известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан также не смогла обойти стороной случившееся в Киеве. В сторис у спортсменки — видео united24.media с последствиями обстрелов, а также фото с масштабами разрушений.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что дочь Виктора Ющенко оказалась в эпицентре обстрела Киева.