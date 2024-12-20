Баллистический обстрел Киева: КГВА и спасатели сообщают о жертвах, Кличко отрицает (фото)

В результате падения обломков в столице зафиксировано несколько пожаров. КГВА и ГСЧС отмечают, что один человек получил несовместимые с жизнью ранения во время баллистической атаки, однако мэр Виталий Кличко сообщает только о пострадавших.

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Утром ВС РФ атаковали ракетами Киев. Было выпущено не менее 8 ракет "Кинжал" и "Искандер/KN-23". Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Около 07:00 ВС РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер/KN-23". Вследствие этого удара зафиксировано падение обломков в 3 районах города", — говорится в сообщении.

В Голосеевском районе: повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Также есть повреждения фасада офисного здания, из-за чего произошло возгорание кровли, произошло разрушение на 15 этаже (вероятно есть заблокированные люди). Предварительно пострадало 2 человека, которые были госпитализированы.

Соломенский район: в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавших не обнаружено.

Шевченковский район: возник пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется. Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась. Данные оперативной сводки уточняются и обновляются.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 7 человек. Двух из них госпитализировали. По информации медиков, по его словам, погибших пока нет.

В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.

Из-за падения обломков ракеты от поставок газа в Киеве отключили семь бытовых объектов на ул. Антоновича, 70

В "Киевгазе" сообщили, что соответствующие службы работают над восстановлением услуг.

Между тем в ГСЧС сообщают об одном погибшем в Голосеевском районе города.

Напомним, что 20 декабря ВС РФ атаковали Киев ракетами и нанесли массированный удар из артиллерии по Херсону. Также сообщалось, что обстрел Херсона связан с попыткой ВС РФ прорваться в районе Антоновского моста.