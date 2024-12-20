Балістичний обстріл Києва: КМВА та рятувальники повідомляють про жертв, Кличко заперечує (фото)

Внаслідок падіння уламків у столиці зафіксовано кілька пожеж. КМВА та ДСНС наголошують, що одна людина дістала несумісні із життям поранення під час балістичної атаки, однак мер Віталій Кличко повідомляє лише про постраждалих.

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Вранці ЗС РФ атакували ракетами Київ. Було випущено щонайменше 8 ракет "Кинджал" та "Іскандер/KN-23". Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Близько 07:00 ЗС РФ завдали комбінований ракетний удар по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу "Іскандер/KN-23". Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3 районах міста", — йдеться в повідомленні.

В Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

Також є пошкодження фасаду офісної будівлі, через що зайнялася покрівля, сталося руйнування на 15-му поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждали 2 особи, яких було госпіталізовано.

Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточнюється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась. Дані оперативного зведення уточнюються та оновлюються.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 7 людей. Двох із них госпіталізували. За інформацією медиків, за його словами, загиблих наразі немає.

Внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Через падіння уламків ракети від постачання газу в Києві відключили сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70

У "Київгазі" повідомили, що відповідні служби працюють над відновленням послуг.

Між тим в ДСНС повідомляють про одного загиблого у Голосіївському районі міста.

Нагадаємо, що 20 грудня ЗС РФ атакували Київ ракетами та завдали масованого удару з артилерії по Херсону. Також повідомлялося, що обстріл Херсона пов'язаний з намаганням ЗС РФ прорватися в районі Антонівського мосту.