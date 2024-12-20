Це не просто біль: як українські знаменитості відреагували на обстріл Києва 20 грудня

Обстріл Києва 20 грудня, за чотири дні до Різдва і в той час, коли люди їдуть на роботу і навчання, шокував не тільки простих жителів столиці, а й безліч знаменитостей в Україні та за кордоном.

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Уранці 20 грудня Київ зазнав комбінованого ракетного удару з боку ЗС РФ. Унаслідок падіння уламків руйнування та пожежі зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. Серед постраждалих будівель — костел Святого Миколая біля станції метро "Олімпійська", де вибило шибки, бізнес-центр навпроти, що зазнав серйозних пошкоджень, низка посольств іноземних держав, готель. Цинічна атака на місто за чотири дні до Різдва шокувала українців, а багато знаменитостей відреагували на обстріл міста постами в соцмережах. Фокус зібрав деякі реакції.

Телеведуча Лілія Ребрик назвала свій пост після обстрілу словами "Життя на контрасті".

"За ніч і ранок новинна стрічка наповнюється страшними звістками. Поранені, загиблі, пожежі, уламки, корейські балістичні, російські аеробалістичні, каби, дрони, штурми. Горять багатоповерхівки в Херсоні. Розбирають завали в Кривому Розі. Машину вибуховою хвилею закинуло на паркан у Києві. Калейдоскоп по болю, горю, статистиці, попередженням, повідомленням рідним "Як ви"? Тут хотілося б фразу, що вселяє віру в краще. Але сьогодні… якось безнадійно. Тому як ви? P.S. І так, це всього три міста. Але я знаю новини з усієї нашої України", — написала вона.

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Фото: Скриншот

Співачка Настя Каменських опублікувала відео наслідків обстрілів і написала пост англійською мовою, щоб привернути до нього максимум зарубіжних шанувальників. Вона нагадала, що ось так українців "грабують щодня", маючи на увазі не тільки життя, а й моменти, які могли б стати заповітними спогадами.

"Вкрадені ранки, наповнені ароматом кави в улюбленій кав'ярні, сміхом із друзями за сніданком і простим спокоєм нового дня", — ідеться в публікації.

Артистка з болем констатує, що Україна щодня втрачає своїх людей, і це — чиїсь діти, батьки, друзі та близькі.

"Це не просто біль; це незагойна рана, яка ранить до глибини душі. Як хтось може відвернутися від цього? Як хтось може жити так, ніби цього не відбувається? Кожне людське життя — це свій власний світ, світло, яке ніколи не повернеться. І ми боремося за кожен із цих світів, за кожну посмішку, за кожен шанс на завтра. Це не просто битва за землю, це битва за життя, які мають значення", — наголосила Каменських.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в сторіс фото наслідків атаки і написала "Київ після ракетної атаки. Люди, тримаємося" і доповнила підпис емодзі у вигляді розбитого серця.

Шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен і телеведучий Ектор Хіменес-Браво опублікував фото уламків і машин, що палають, а також людей, які опинилися в епіцентрі атаки.

"Центр міста. Час, коли люди йдуть на роботу, коли їздить громадський транспорт, коли дітей відводять до шкіл і садочків, на нас летить б#лістика… Розгромлений бізнес-центр, готель, пошкоджено мій улюблений костел, горять автомобілі, є загиблі… Це просто жах. Ми обов'язково за це помстимося", — написав він.

Фото: Скриншот

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз живе і працює в США, поділилася в сторіс кадрами костелу Святого Миколая після атаки ЗС РФ, а також показала відео пожеж, руйнувань і роботи рятувальників від української служби BBC.

Лілія Подкопаєва показала стан костелу св. Миколая за кілька днів до Різдва Фото: Скриншот

Всесвітньо відома українська фехтувальниця Ольга Харлан також не змогла обійти стороною те, що трапилося в Києві. У сторіс у спортсменки — відео united24.media з наслідками обстрілів, а також фото з масштабами руйнувань.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що дочка Віктора Ющенка опинилася в епіцентрі обстрілу Києва.