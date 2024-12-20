"Машина подскочила": дочь Виктора Ющенко оказалась в эпицентре обстрела Киева (видео)
Дочь третьего президента Украины как раз завозила детей на вокзал, когда враг атаковал столицу. По словам Виталины, взрывы прогремели совсем рядом.
Старшая дочь Виктора Ющенко Виталина попала в эпицентр вражеского обстрела столицы во время атаки россиян утром 20 декабря 2024 года. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Наследница третьего президента Украины как раз завозила детей на вокзал, когда враг атаковал Киев.
"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Прозвучали взрывы один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. Прихожу в себя..." — рассказала Виталина Ющенко, показав видео последствий утренней атаки россиян.
В результате вражеской атаки 2 сентября 2024 года пострадал дом семьи Виктора Ющенко.
"Последствия сегодняшней ракетной атаки, дома с люстры посыпались обвесы, окна целы, ощущение было, что дом ходуном ходит. А вот у соседей обломками побило двор, волной вылетели стекла в окнах и вырвало калитку. Слава Богу, никто не пострадал, сильно испугались. Не пренебрегайте тревогами, спускайтесь при возможности в убежище", — рассказала тогда Виталина.
Детали обстрела Киева 20 декабря
Россияне утром 20 декабря запустили по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М". Ракеты удалось сбить, но в столице есть разрушения в нескольких районах. Взрывная волна и падение обломков повредили более 600 многоквартирных домов, также есть разрушения в школах, больницах, детских садах. Кроме того, есть десятки раненых.
Напомним, звезда "Холостяка" рассказала о вражеской атаке на Киев 20 декабря.
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