"Машина подскочила": дочь Виктора Ющенко оказалась в эпицентре обстрела Киева (видео)

Дочь третьего президента Украины как раз завозила детей на вокзал, когда враг атаковал столицу. По словам Виталины, взрывы прогремели совсем рядом.

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Старшая дочь Виктора Ющенко Виталина попала в эпицентр вражеского обстрела столицы во время атаки россиян утром 20 декабря 2024 года. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Наследница третьего президента Украины как раз завозила детей на вокзал, когда враг атаковал Киев.

"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Прозвучали взрывы один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. Прихожу в себя..." — рассказала Виталина Ющенко, показав видео последствий утренней атаки россиян.

Виталина Ющенко оказалась в эпицентре обстрела Киева

В результате вражеской атаки 2 сентября 2024 года пострадал дом семьи Виктора Ющенко.

"Последствия сегодняшней ракетной атаки, дома с люстры посыпались обвесы, окна целы, ощущение было, что дом ходуном ходит. А вот у соседей обломками побило двор, волной вылетели стекла в окнах и вырвало калитку. Слава Богу, никто не пострадал, сильно испугались. Не пренебрегайте тревогами, спускайтесь при возможности в убежище", — рассказала тогда Виталина.

Виталина Ющенко

Детали обстрела Киева 20 декабря

Россияне утром 20 декабря запустили по Украине пять баллистических ракет "Искандер-М". Ракеты удалось сбить, но в столице есть разрушения в нескольких районах. Взрывная волна и падение обломков повредили более 600 многоквартирных домов, также есть разрушения в школах, больницах, детских садах. Кроме того, есть десятки раненых.

Напомним, звезда "Холостяка" рассказала о вражеской атаке на Киев 20 декабря.

Также Фокус писал о том, как выглядит после атаки костел Святого Николая.