"Видели из окна": звезда шоу "Холостяк" рассказала о пережитой утренней атаке на Киев (фото)

Инфлюенсер Екатерина Лозовицкая рассказала, что видела падение сбитого обломка ракеты, который вызвал пожар. Блогер говорит, что наблюдала за этим из окна своего дома во время утренней атаки на Киев 20 декабря.

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Звезда шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая призналась, что видела утром падение сбитой ракеты во время атаки РФ на Киев утром 20 декабря. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Блогерша выставила сториз, в которой рассказала об утреннем обстреле Киева и как удалось пережить его.

Лозовицкая рассказала об обстреле Киева 20 декабря (фото: скриншот Instagram)

"Обломок упал возле нашего дома. Пожар видели из окна", — пишет госпожа Лозовицкая.

В следующем сториз женщина выставила кадры последствий российской атаки на столицу, снятые очевидцами в центре Киева. Она рассказала, что она со своим возлюбленным видели все окна своей квартиры.

"То, что сегодня мы видели прямо из окна", — написала украинский блогер.

Последствия обстрела Киева утром 20 декабря (фото: скриншот Instagram)

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая дала эксклюзивное интервью Фокусу. В нем известная инфлюенсер, модель и победительница проекта "Холостяк-12", поделилась новостями из своей жизни после реалити-шоу, которое стало важным этапом ее профессионального и личностного развития.

Также мы рассказывали о любимых животных известных украинских звезд. В частности, блогер Екатерина Лозовицкая рассказала, что имеет собаку Мию породы чихуахуа, которую назвала в честь пандемии коронавируса.