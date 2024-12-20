"Бачили з вікна": зірка шоу "Холостяк" розповіла про пережиту ранкову атаку на Київ (фото)

Інфлюєнсерка Катерина Лозовицька розповіла, що бачила падіння збитого уламка ракети, який спричинив пожежу. Блогерка каже, що спостерігала за цим з вікна свого помешкання під час ранкової атаки на Київ 20 грудня.

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Зірка шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька зізналася, що бачила зранку падіння збитої ракети під час атаки РФ на Київ зранку 20 грудня. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Блогерка виставила сторіз, у якій розповіла про ранковий обстріл Києва і як вдалося пережити його.

Лозовицька розповіла про обстріл Києва 20 грудня (фото: скріншот Instagram)

"Уламок впав біля нашого будинку. Пожежу бачили з вікна", — пише пані Лозовицька.

У наступному сторіз жінка виставила кадри наслідків російської атаки на столицю, зняті очевидцями в центрі Києва. Вона розповіла, що вона зі своїм коханим бачили все вікна своєї квартири.

"Те, що сьогодні ми бачили прямісінько з вікна", — написала українська блогерка.

Наслідки обстрілу Києва зранку 20 грудня (фото: скріншот Instagram)

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. В ньому відома інфлюенсерка, модель і переможниця проєкту "Холостяк-12", поділилася новинами зі свого життя після реаліті-шоу, яке стало важливим етапом її професійного та особистісного розвитку.

Також ми розповідали про улюблених тварин відомих українських зірок. Зокрема, блогерка Катерина Лозовицька розповіла, що має собаку Мію породи чихуахуа, яку назвала на честь пандемії коронавірусу.