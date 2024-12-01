Собаки, коти і навіть сови, яких домашніх улюбленців мають публічні люди України (фото)

Людина друг тварин, так було споконвіків, тому рідко зустрінеш родини в якій немає хоча б одного домашнього улюбленця. У Всесвітній день домашніх тварин Фокус вирішив поцікавитися, яких домашніх друзів мають публічні люди України.

Телеведуча Тетяна Висоцька, актор Григорій Бакланов, модель Катерина Лозовицька та інші публічні люди у Всесвітній день домашніх тварин, який відзначають, 30 листопада, спеціально для Фокусу поділилися історіями про своїх улюбленців.

Домашні улюбленці Тетяни Висоцької

Тетяна Висоцька Фото: Пресслужба

Ведуча програм "Вікна-новини", "ДНК. Свої" на СТБ та загальнонаціонального марафону "Єдині новини" Тетяна Висоцька розповіла, що в її родині є двоє домашніх улюбленців господарями яких є її діти.

"У нас були й равлики, і хом’яки, і кролик, але пташок ми не тримали. Зараз з нами живуть двоє улюбленців: кішка, господарем якої є наш син — вони разом росли, і собака, господиня якої — донька. Проте варто сказати, що собака, особливо з бурхливим темпераментом, стає відповідальністю всієї родини. У нас вигул чітко розподілений між усіма трьома членами сім’ї. Півтора року тому наше життя кардинально змінилося, і це нагадує, наскільки важливо враховувати свої можливості перед тим, як завести тварину. Адже це не лише радість, а й велика відповідальність! Хай у світі буде менше покинутих тварин, які чекають на турботу і любов", — розповіла Тетяна Висоцька.

Домашні улюбленці Дарії Тіщенко

Дарія Тіщенко Фото: Пресслужба

Лікар-дерматолог, косметолог Дарія Тіщенко розповіла, що має собаку, яку звати Candy та кішку на ім’я Клякса. Остання з'явилася у неї незаплановано, адже вона знайшла її під машиною. Але кішка так сподобалася лікарці, що вона вирішила її залишити собі.

"Мої домашні улюбленці — це моє щастя і справжні друзі. Candy — неймовірна собака, яка все розуміє і завжди слухняна. Вона настільки віддана, що не відходить від мене ні на крок, навіть коли я йду у вбиральню чи душ. Її шкіряний носик та очі-намистинки зводять мене з розуму. Candy вже майже 9 років, і вона — моя радість. Привид — це активний і веселий кіт, якого я знайшла на вулиці ще зовсім маленьким, голодним і слабким. Зараз він бешкетує, грається і навіть допомагає "наводити порядок" у квартирі. У нього особливе "кохання" з Кляксою. Йому вже 6 років. Клякса — маленька, тиха й дуже розумна кішка. Я знайшла її під машиною восени, вона була налякана і вся тремтіла. Тепер Клякса стала справжнім другом для всіх. Попри те, що всі мої тварини з'явилися в різний час, вони дуже дружні. Ганяють по квартирі втрьох і, звичайно, завжди сплять зі мною в ліжку", — поділилася Дарія Тіщенко.

Домашні улюбленці Григорія Бакланова

Григорій Бакланов Фото: Пресслужба

Зірка серіалів СТБ "Спіймати Кайдаша" і "Кохання та полум’я" Григорій Бакланов пригадав про свого домашнього улюбленця, який був його товаришем дитинства.

"У мене в дитинстві був сенбернар. Найдобріший собака у світі. Зростали з ним разом) і щозими я мав традицію — стрибати в найбільший замет, який знайду. Та повалятися там ніколи не виходило, бо він одразу біг мене рятувати, оскільки ця порода спеціально виведена для порятунку в горах. Але — якщо я тоді хворів не часто, то це завдяки цьому малому. (Він ліворуч)", — пригадав актор.

Домашні улюбленці Надії Матвєєвої

Надія Матвєєва Фото: Пресслужба

Ведуча програм "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок" та "Все буде добре" на СТБ Надія Матвєєва розповіла, як одного разу в парку побачила покинуте цуценя. Так у неї з'явився домашній улюбленець.

"Моя улюблениця Семі вже 5 років зі мною. Цуценям її знайшли покинутою у парку, а зараз я щаслива, що разом з нею ми на прогулянці, на зйомках, вдома і в дорозі. Всім, хто мріє про собаку, від душі раджу подарувати покинутим тваринам шанс на життя з людиною", — розповіла телеведуча.

Домашні улюбленці Ірини Адоніної

Ірина Адоніна Фото: Пресслужба

Інфлюєнсерка Ірина Адоніна розповіла, що має собаку улюбленої породи королеви Єлизавети ІІ про яку свого часу мріяв її чоловік. Тепер з ними живе дівчинка на ім'я Наомі.

"Нашого улюбленця звати Наомі — це велш-коргі, а саме це була улюблена порода королеви Єлизавети ІІ. Мій чоловік все життя мріяв завести собі таку саме таку собаку. Я була спочатку до них спокійна, але з того моменту, як побачила нашу Наомі, зрозуміла, що це 100% наше цуценя і ми її швиденько забрали. До речі, побачила я її в інстаграм у сторіс моєї подруги й з того часу я можу сказати, що це не просто порода тварин собак — це душа, неймовірна лагідне та тендітне створіння, що стало найкращим другом не лише для дітей, а й для нас для дорослих. Звичайно, в неї є свій норовливий характер і, коли вона ображається, в першу чергу страждає моє взуття. Але гніватись на неї довго просто неможливо, адже цьому погляду можна пробачити усе. Тому якщо хтось задумується стосовно цієї породи тварин, то я її точно рекомендую і можу сказати, що собачка точно вам принесе велике задоволення та душевну радість і спокій", — поділилася інфлюенсерка.

Домашні улюбленці Катерини Лозовицької

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

Модель Катерина Лозовицька, яка була учасницею шоу "Холостяк" розповіла, що має собачку, яку назвала в честь пандемії, яка розпочалася у 2020 році.

"Мія — моя чихуахуа, якій майже 4 роки, і її ім’я — скорочення від "Пандемія", адже вона з’явилася у той непростий час. Вона обожнює їжу понад усе і ненавидить митись, гуляти та спілкуватись з іншими. Вона — справжня собака-соціофоб, яка до того ж і ще всього боїться. Її емоційність не знає меж: якщо їй щось не до вподоби, Мія може демонстративно нашкодити. Попри це, вона найніжніша істота, яка не може жити без обіймів і поцілунків, здатна облизувати руки до 30 хвилин без зупинки. А ще їй надзвичайно важливі увага та любов, які вона щедро віддає у відповідь", — розповіла модель.

Домашні улюбленці SOWA

Співачка SOWA розповіла про своїх аж трьох домашніх улюбленців. Так, у неї є собака, киця, а також сова.

Домашній улюбленці співачки Сови Фото: Пресслужба Домашній улюбленці співачки Сови Фото: Пресслужба Домашній улюбленці співачки Сови Фото: Пресслужба

"Ще з дитинства, приблизно з 13 років, я шалено мріяла про собаку. Щодня переглядала різні пізнавальні відео й мріяла саме про померанського шпіца. І ось, на мій 14-й день народження, мрія здійснилася. Наш пухнастий друг — дівчинка Мішель. Вона схожа на маленький кремовий помпон, справжня елегантна леді. Мішель любить тулитися до всіх гостей, голосно гавкає на дітей і особливо стає "небезпечна", коли хтось намагається відібрати її ласощі. Іноді до нас у гості навідується ще одна пухнаста подруга — киця Мурка. У нас із нею особлива історія. Одного холодного зимового дня ми з мамою поїхали до продуктового магазину, і коли виходили звідти, побачили біля входу маленьке, замерзле кошеня, тремтяче й вкрите снігом. Це була Мурка. Вона почала бігти за нами, і практично сама заскочила до машини. Можна сказати, що вона сама нас обрала, і ми не вагаючись забрали її додому. Тож окрім продуктів того дня ми привезли додому ще й нового друга. Оскільки мій сценічний псевдонім — SOWA, ми жартуємо, що в нашому домі тепер не одна пташка, а цілих дві. А все тому, що з нами живе справжня сова, вид Сич. Її ім'я — Mystery, що в перекладі з англійської означає "Таємниця". Ім'я обрали не випадково, адже я довго приховувала цей факт — боялася засудження з приводу утримання хижої тварини. Та хочу пояснити: Сич — це вид сов, які можуть жити в домашніх умовах і для яких це не є травматичним. Цікавий факт: улюблені ласощі Містері — маленькі мишки, яких вирощують як корм для хижаків, а також курчата. Перед годуванням курчатами проводять спеціальну процедуру для видалення жовчі, аби їжа була безпечною. Містері їсть раз на день, переважно пізно ввечері. Вона любить "гукати" та вдавати, що її не видно, коли хтось заходить до кімнати. І в цьому ми з нею справді трохи схожі!" — розповіла співачка.

Домашні улюбленці Victoria Niro

Victoria Niro Фото: Пресслужба

Співачка Victoria Niro також розповіла про свою домашню улюбленицю — шотландську кішку Капу.

"У нас в родині є наша богиня кішка Капа. Їй 12 років. Це шотланка, яку мені подарували на день народження. Вона у нас господарка усього і має особливий характер. Інколи складається враження, що це ми з батьками у неї живемо і вона нас приютила або купила. Але ми не уявляємо життя без неї. Вона з нами всюди: і на моря, і, коли десь треба у справах поїхати. Тому це справжній член родини", — розповіла артистка.

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