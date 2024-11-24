Пластичний хірург прокоментував пластичну операцію Mommy Makeover, яку робила співачка MamaRika

Українська співачка MamaRika, справжнє ім’я якої — Анастасія Кочетова, стала відомою не тільки своєю творчістю, але й відвертістю, з якою ділиться особистими моментами у соціальних мережах.

34-річна артистка MamaRika відверто розповідає у своєму інстаграм про свої життєві зміни, досвід материнства, а також про рішення, що стосуються її зовнішності. MamaRika народила сина у 2021 році й з того часу постійно зізнавалася у своєму блозі та численних інтерв'ю, що її тіло зазнало змін. В інстаграм вона розповідала про шлях свого дозрівання до естетичних операцій. Співачка завжди прагнула ставати кращою версією себе і після пологів спеціально відкладала гроші на пластику. Спеціально для Фокусу пластичний хірург Сергій Королюк проаналізував зовнішні зміни артистки.

Як пояснив лікар, вагітність, пологи та грудне вигодовування часто впливають на тіло, змінюючи форму грудей, стан шкіри живота, фігуру загалом. Тому Mommy Makeover є своєрідним "перезавантаженням" для тіла, яке дозволяє жінці повернутися до форми, близької до тієї, що була до вагітності, або навіть покращити її.

За словами хірурга, попри свою відвертість, MamaRika не намагається демонструвати нову форму грудей на публіці, підкреслюючи, що це рішення зроблене для її особистого комфорту та задоволення. Адже як пояснювала сама співачка, вона не прагнула збільшувати груди, вона хотіла повернути собі втрачену форму і комфортний розмір.

"Мені дуже імпонує, що артистка відверто говорить про свій досвід. Така щирість, на мою думку, допомагає іншим жінкам знаходити співзвучність і приймати рішення у власному житті. З такою проблемою, як птоз і розтягнення шкіри після вагітності зіштовхується багато жінок у всьому світі, але через страх, невпевненість, деякі молоді мами не наважуються на операцію і продовжують жити в дискомфорті й дисонансі із власним тілом", — пояснив хурург.

Він додав, що у рамках Mommy Makeover співачка також зробила абдомінопластику, щоб відкоригувати живіт, який, за її словами, не вдалося повернути у форму навіть після тренувань.

MamaRika зазначила, що шрам і випуклість на животі залишилися після кесаревого розтину. Це доповнення стало частиною її Mommy Makeover — серії операцій для відновлення фігури після пологів.

Крім хірургічних змін, за словами Сергія Королюка, можна констатувати, що MamaRika активно користується послугами косметолога, а також самостійно дбає про красу тіла та обличчя.

У своїх соціальних мережах вона розповідала про свій досвід у проведенні процедури під назвою біоревіталізація (омолодження шкіри за допомогою гіалуронової кислоти). Також варто зазначити, що співачка для збереження молодості застосовує ін'єкції ботулотоксину. Думаю, вона застосовує процедуру Full Face — методику омолодження обличчя та шиї за допомогою ін'єкцій ботокса. Вона дозволяє коригувати рухливі м'язові зони, щоб усунути сліди втоми, розслабити м'язи, які перебувають у напрузі, та активізувати ті, що компенсаторно починають тягнути обличчя вниз.

"MamaRika не боїться ділитися своїм досвідом і тим, як вона працює над своїм тілом, підкреслюючи при цьому, що кожне з її рішень — це частина самопізнання та любові до себе. Філософія краси MamaRika мені дуже відгукається, і я думаю, її відвертість і відкритість у цьому питанні дуже допомагають іншим. Вона дотримується здорового способу життя, займається спортом і слідкує за харчуванням. Ті питання, які не змогла вирішити спортом, вона скорегувала за допомогою пластичної хірургії, повернувши собі втрачені форми. На свій вік вона виглядає чудово. Усі її стратегії збереження краси дуже грамотні й гармонійні", — резюмував лікар.

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