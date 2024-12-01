Собаки, коты и даже совы, каких домашних любимцев имеют публичные люди Украины (фото)

Человек друг животных, так было испокон веков, поэтому редко встретишь семьи в которой нет хотя бы одного домашнего любимца. Во Всемирный день домашних животных Фокус решил поинтересоваться, каких домашних друзей имеют публичные люди Украины.

Телеведущая Татьяна Высоцкая, актер Григорий Бакланов, модель Екатерина Лозовицкая и другие публичные люди во Всемирный день домашних животных, который отмечают, 30 ноября, специально для Фокуса поделились историями о своих любимцах.

Домашние любимцы Татьяны Высоцкой

Татьяна Высоцкая Фото: Пресслужба

Ведущая программ "Вікна-новини", "ДНК. Свои" на СТБ и общенационального марафона "Единые новости" Татьяна Высоцкая рассказала, что в ее семье есть двое домашних любимцев хозяевами которых являются ее дети.

"У нас были и улитки, и хомяки, и кролик, но птиц мы не держали. Сейчас с нами живут двое любимцев: кошка, хозяином которой является наш сын — они вместе росли, и собака, хозяйка которой — дочь. Однако стоит сказать, что собака, особенно с бурным темпераментом, становится ответственностью всей семьи. У нас выгул четко распределен между всеми тремя членами семьи. Полтора года назад наша жизнь кардинально изменилась, и это напоминает, насколько важно учитывать свои возможности перед тем, как завести животное. Ведь это не только радость, но и большая ответственность! Пусть в мире будет меньше брошенных животных, которые ждут заботы и любви", — рассказала Татьяна Высоцкая.

Домашние любимцы Дарьи Тищенко

Дария Тищенко Фото: Пресслужба

Врач-дерматолог, косметолог Дарья Тищенко рассказала, что имеет собаку, которую зовут Candy и кошку по имени Клякса. Последняя появилась у нее незапланированно, ведь она нашла ее под машиной. Но кошка так понравилась врачу, что она решила ее оставить себе.

"Мои домашние любимцы — это мое счастье и настоящие друзья. Candy — невероятная собака, которая все понимает и всегда послушная. Она настолько преданная, что не отходит от меня ни на шаг, даже когда я иду в туалет или душ. Ее кожаный носик и глаза-бусинки сводят меня с ума. Candy уже почти 9 лет, и она — моя радость. Призрак — это активный и веселый кот, которого я нашла на улице еще совсем маленьким, голодным и слабым. Сейчас он балуется, играет и даже помогает "наводить порядок" в квартире. У него особая "любовь" с Кляксой. Ему уже 6 лет. Клякса — маленькая, тихая и очень умная кошка. Я нашла ее под машиной осенью, она была напугана и вся дрожала. Теперь Клякса стала настоящим другом для всех. Несмотря на то, что все мои животные появились в разное время, они очень дружны. Гоняют по квартире втроем и, конечно, всегда спят со мной в постели", — поделилась Дарья Тищенко.

Домашние любимцы Григория Бакланова

Григорий Бакланов Фото: Пресслужба

Звезда сериалов СТБ "Поймать Кайдаша" и "Любовь и пламя" Григорий Бакланов вспомнил о своем домашнем любимце, который был его товарищем детства.

"У меня в детстве был сенбернар, самая добрая собака в мире. Росли с ним вместе) и каждую зиму я имел традицию — прыгать в самый большой сугроб, который найду. Но поваляться там никогда не получалось, потому что он сразу бежал меня спасать, поскольку эта порода специально выведена для спасения в горах. Но — если я тогда болел не часто, то это благодаря этому малышу (он слева)", — вспомнил актер.

Домашние любимцы Надежды Матвеевой

Надежда Матвеева Фото: Пресслужба

Ведущая программ "Позывной Надежда" и "Невероятная правда о звездах" и "Все буде добре" на СТБ Надежда Матвеева рассказала, как однажды в парке увидела брошенного щенка. Так у нее появился домашний любимец.

"Моя любимица Сэми уже 5 лет со мной. Щенком ее нашли брошенной в парке, а сейчас я счастлива, что вместе с ней мы на прогулке, на съемках, дома и в дороге. Всем, кто мечтает о собаке, от души советую подарить брошенным животным шанс на жизнь с человеком", — рассказала телеведущая.

Домашние любимцы Ирины Адониной

Ирина Адонина Фото: Пресслужба

Инфлюенсер Ирина Адонина рассказала, что имеет собаку любимой породы королевы Елизаветы II о которой в свое время мечтал ее муж. Теперь с ними живет девочка по имени Наоми.

"Нашего любимца зовут Наоми — это велш-корги, а именно это была любимая порода королевы Елизаветы II. Мой муж всю жизнь мечтал завести себе такую именно такую собаку. Я была сначала к ним спокойна, но с того момента, как увидела нашу Наоми, поняла, что это 100% наш щенок и мы ее быстренько забрали. Кстати, увидела я ее в инстаграм в сторис моей подруги и с тех пор я могу сказать, что это не просто порода животных собак — это душа, невероятное ласковое и хрупкое создание, которое стало лучшим другом не только для детей, но и для нас для взрослых. Конечно, у нее есть свой своенравный характер и, когда она обижается, в первую очередь страдает моя обувь. Но сердиться на нее долго просто невозможно, ведь этому взгляду можно простить все. Поэтому если кто-то задумывается относительно этой породы животных, то я ее точно рекомендую и могу сказать, что собачка точно вам принесет большое удовольствие и душевную радость и спокойствие", — поделилась инфлюенсерка.

Домашние любимцы Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

Модель Екатерина Лозовицкая, которая была участницей шоу "Холостяк" рассказала, что имеет собачку, которую назвала в честь пандемии, которая началась в 2020 году.

"Мия — моя чихуахуа, которой почти 4 года, и ее имя — сокращение от "Пандемия", ведь она появилась в то непростое время. Она обожает еду больше всего и ненавидит мыться, гулять и общаться с другими. Она — настоящая собака-социофоб, которая к тому же и еще всего боится. Ее эмоциональность не знает границ: если ей что-то не нравится, Мия может демонстративно навредить. Несмотря на это, она нежнейшее существо, которое не может жить без объятий и поцелуев, способно облизывать руки до 30 минут без остановки. А еще ей чрезвычайно важны внимание и любовь, которые она щедро отдает в ответ", — рассказала модель.

Домашние любимцы SOWA

Певица SOWA рассказала о своих аж трех домашних любимцах. Так, у нее есть собака, киса, а также сова.

Домашний любимцы певицы Совы Фото: Пресслужба Домашний любимцы певицы Совы Фото: Пресслужба Домашний любимцы певицы Совы Фото: Пресслужба

"Еще с детства, примерно с 13 лет, я безумно мечтала о собаке. Каждый день просматривала различные познавательные видео и мечтала именно о померанском шпице. И вот, на мой 14-й день рождения, мечта осуществилась. Наш пушистый друг — девочка Мишель. Она похожа на маленький кремовый помпон, настоящая элегантная леди. Мишель любит прижиматься ко всем гостям, громко лает на детей и особенно становится "опасна", когда кто-то пытается отобрать ее лакомство. Иногда к нам в гости наведывается еще одна пушистая подруга — кошка Мурка. У нас с ней особая история. В один холодный зимний день мы с мамой поехали в продуктовый магазин, и когда выходили оттуда, увидели у входа маленького, замерзшего котенка, дрожащего и покрытого снегом. Это была Мурка. Она начала бежать за нами, и практически сама заскочила в машину. Можно сказать, что она сама нас выбрала, и мы не колеблясь забрали ее домой. Поэтому кроме продуктов в тот день мы привезли домой еще и нового друга. Поскольку мой сценический псевдоним — SOWA, мы шутим, что в нашем доме теперь не одна птичка, а целых две. А все потому, что с нами живет настоящая сова, вид Сыч. Ее имя — Mystery, что в переводе с английского означает "Тайна". Имя выбрали не случайно, ведь я долго скрывала этот факт — боялась осуждения по поводу содержания хищного животного. Но хочу объяснить: Сыч — это вид сов, которые могут жить в домашних условиях и для которых это не является травматичным. Интересный факт: любимое лакомство Мистери — маленькие мышки, которых выращивают как корм для хищников, а также цыплята. Перед кормлением цыплятами проводят специальную процедуру для удаления желчи, чтобы пища была безопасной. Мистери ест раз в день, преимущественно поздно вечером. Она любит "гудеть" и делать вид, что ее не видно, когда кто-то заходит в комнату. И в этом мы с ней действительно немного похожи!" — рассказала певица.

Домашние любимцы Victoria Niro

Виктория Ниро Фото: Пресслужба

Певица Victoria Niro также рассказала о своей домашней любимице — шотландской кошке Капу.

"У нас в семье есть наша богиня кошка Капа. Ей 12 лет. Это шотланка, которую мне подарили на день рождения. Она у нас хозяйка всего и имеет особый характер. Иногда складывается впечатление, что это мы с родителями у нее живем и она нас приютила или купила. Но мы не представляем жизни без нее. Она с нами везде: и на моря, и, когда где-то надо по делам поехать. Поэтому это настоящий член семьи", — рассказала артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец появилась на премьере биографического фильма "Мария" с Анджелиной Джоли.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург прокомментировал пластическую операцию Mommy Makeover, которую делала певица MamaRika.