"Машина підскочила": донька Віктора Ющенка опинилася в епіцентрі обстрілу Києва (відео)

Донька третього президента України якраз завозила дітей на вокзал, коли ворог атакував столицю. За словами Віталіни, вибухи пролунали зовсім поруч.

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Старша донька Віктора Ющенка Віталіна потрапила в епіцентр ворожого обстрілу столиці під час атаки росіян зранку 20 грудня 2024. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

Спадкоємиця третього президента України якраз завозила дітей на вокзал, коли ворог атакував Київ.

"Зранку відвозила дітей на вокзал, тільки відʼїхала і попала під ворожу атаку. Слава Богу, дітей зі мною вже не було. Пролунали вибухи один з них зовсім поруч, машина підскочила, гул сирен від автомобілів, попіл, скло, уламки будівель. Я не знаю, це був такий вибух від уламка чи це прильот. Прихожу до тями…" — розповіла Віталіна Ющенко, показавши відео наслідків ранкової атаки росіян.

Віталіна Ющенко опинилася в епіцентрі обстрілу Києва

Унаслідок ворожої атаки 2 вересня 2024 постраждав будинок родини Віктора Ющенка.

"Наслідки сьогоднішньої ракетної атаки, вдома з люстри посипалися обвісики, вікна цілі, відчуття було, що хата ходуном ходить. А от у сусідів уламками побило двір, хвилею вилетіло скло у вікнах та вирвало хвіртку. Слава Богу, ніхто не постраждав, сильно полякалися. Не нехтуйте тривогами, спускайтеся при можливості у сховище", — розповіла тоді Віталіна.

Віталіна Ющенко

Деталі обстрілу Києва 20 грудня

Росіяни зранку 20 грудня запустили по Україні п'ять балістичних ракет "Іскандер-М". Ракети вдалось збити, але в столиці є руйнування у кількох районах. Вибухова хвиля та падіння уламків пошкодили понад 600 багатоквартирних будинків, також є руйнування в школах, лікарнях, дитячих садках. Крім того, є десятки поранених.

Нагадаємо, зірка "Холостяка" розповіла про ворожу атаку на Київ 20 грудня.

Також Фокус писав про те, як виглядає після атаки костел Святого Миколая.