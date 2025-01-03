Обнаружена черная дыра, которой не хватает во Вселенной: почему астрономы разочарованы (фото)

Исследование показывает, что черные дыры промежуточной массы все еще остаются неуловимыми.

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Новое исследование принесло плохие новости для астрономов, которые считали, что обнаружили неуловимую черную дыру промежуточной массы. Оказалось, что это совсем другой объект, вернее другие черные дыры. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

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Черные дыры промежуточной массы являются недостающим звеном эволюции черных дыр, которые до сих пор астрономам не удалось обнаружить. Хотя считается, что такие черные дыры должны быть очень распространенными во Вселенной.

Черные дыры промежуточной массы являются недостающим звеном эволюции черных дыр, которые до сих пор астрономам не удалось обнаружить Фото: ScienceAlert

Черные дыры промежуточной массы находятся посередине между черными дырами звездной массы (их масса в 100 – 1000 раз больше чем у Солнца) и сверхмассивными черными дырами (их масса в миллионы и миллиарды раз больше чем у Солнца). Считается, что именно слияния черных дыр промежуточной массы позволило возникнуть сверхмассивным черным дырам в центрах большинства галактик.

Звездное скопление Омега Центавра Фото: NASA

Черные дыры промежуточной массы обнаружить невероятно сложно, и они остаются до сих пор неуловимыми объектами. Дело в том, что черные дыры можно обнаружить только тогда, когда их окружает облако из яркой горячей материи, которую поглощает черная дыра. Считается, что у черных дыр промежуточной массы нет такого облака вокруг, а потому их можно увидеть только благодаря их гравитационному влиянию на соседние звезды.

Звездное скопление Омега Центавра в более высоком разрешении Фото: NASA

В прошлом году астрономы представили исследование, в котором предполагалось, что гравитация черной дыры промежуточной массы в центре плотного звездного скопления Омега Центавра в Млечном Пути влияет на слишком большую скорость движения звезд. То есть звезды двигаются намного быстрее, чем должны. Ученые предположили, что в центре звездного скопления находится черная дыра промежуточной массы, масса которой примерно в 8000 раз больше, чем у Солнца.

Теперь же авторы нового исследования провели повторный анализ звездного скопления Омега Центавра и пришли к выводу, что на самом деле на скорость движения звезд влияет группа черных дыр звездной массы. Новое исследование подтверждает теорию о том, что такие черные дыры активно растут в плотных звездных скоплениях.

В то же время, как считают ученые, новые данные указывают на то, что рядом с группой черных дыр звездной массы может находится и неуловимая черная дыра, масса которой примерно в 6000 раз больше, чем у Солнца. Но точных подтверждений этому пока нет.

Что касается звездного скопления Омега Центавра, то считается, что оно является остатком карликовой галактики, которую поглотил миллиарды лет назад Млечный Путь.

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