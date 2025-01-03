Обнаружен новый способ создания кислорода: как это меняет поиск инопланетной жизни

Ученые считают, что особенную химическую реакцию, приводящую к созданию кислорода, можно увидеть в верхних слоях атмосферы Марса.

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Исследователи из Научно-технического университета Китая обнаружили новый способ создания кислорода в богатых углекислым газом атмосферах других планет. Это бросает вызов предположениям о том, как следует искать внеземную жизнь на других планетах. Новое исследование показывает способ образования кислорода в атмосферах планет, который ранее не всегда считался жизнеспособным, пишет Space.

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До того, как на Земле произошло резкое повышение уровня кислорода (О2) примерно 2,4 млрд лет назад, когда цианобактерии в океанах начали вырабатывать кислород с помощью фотосинтеза, в атмосфере нашей планеты преобладал углекислый газ (CO2) с небольшим количеством О2. Ученые считают, что этот кислород был получен не в результате деятельности живых организмов. Это исследование показывает новый махизм появления кислорода в атмосфере не только Земли, но и других миров, где атмосфера наполнена СО2.

По словам ученых, они обнаружили новый способ создания кислорода из углекислого газа с помощью химической реакции между ионами гелия (He+) и CO2. Большинство ионов гелия образуется, когда альфа-частицы в солнечном ветре взаимодействуют с молекулами в верхних слоях атмосферы. Когда эти ионы вступают в реакцию с углекислым газом, то это может приводит к созданию молекулярного кислорода, то есть О2. При этом, как считают ученые, такую реакцию можно увидеть в верхних слоях атмосферы Марса, которая богата углекислым газом.

Обнаружить новый способ создания молекулярного кислорода ученым удалось с помощью экспериментов, во время которых в специальной установке в контролируемых условиях происходило пересечение CO2 и He+.

Ученые смогли получить полное представление о химической реакции, которая ведет к образованию кислорода из двух вышеуказанных компонентов.

Ученые долгое время изучали атмосферный кислород на других планетах, который может указывать на наличие внеземной жизни. Ведь большая часть кислорода на Земле создается живыми организмами.

Теперь же исследование показывает, что большое количество кислорода в атмосфере планет может быть создано не в результате деятельности живых организмов. Таким образом, если подобные механизмы создания кислорода действуют на других планетах с богатой углекислым газом атмосферой, то кислород там может существовать даже при отсутствии внеземной жизни.

Теперь ученые намерены провести наблюдения за атмосферами других миров за пределами Солнечной системы, чтобы подтвердить свои выводы.

Как уже писал Фокус, обнаружена невозможная спиральная галактика и астрономы не могут ее объяснить. Полностью сформированная спиральная галактика бросает вызов представлению о ранней истории космоса.

Также Фокус писал о том, что в уникальной, очень редкой планетной системе, состоящей из шести миров, некоторые планеты могут быть пригодны для жизни.