Виявлено новий спосіб створення кисню: як це змінює пошук інопланетного життя

Учені вважають, що особливу хімічну реакцію, яка призводить до створення кисню, можна побачити у верхніх шарах атмосфери Марса.

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Дослідники з Науково-технічного університету Китаю виявили новий спосіб створення кисню в багатих вуглекислим газом атмосферах інших планет. Це кидає виклик припущенням про те, як слід шукати позаземне життя на інших планетах. Нове дослідження показує спосіб утворення кисню в атмосферах планет, який раніше не завжди вважався життєздатним, пише Space.

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До того, як на Землі відбулося різке підвищення рівня кисню (О2) приблизно 2,4 млрд років тому, коли ціанобактерії в океанах почали виробляти кисень за допомогою фотосинтезу, в атмосфері нашої планети переважав вуглекислий газ (CO2) з невеликою кількістю О2. Вчені вважають, що цей кисень був отриманий не в результаті діяльності живих організмів. Це дослідження показує новий махізм появи кисню в атмосфері не тільки Землі, а й інших світів, де атмосфера наповнена СО2.

За словами вчених, вони виявили новий спосіб створення кисню з вуглекислого газу за допомогою хімічної реакції між іонами гелію (He+) і CO2. Більшість іонів гелію утворюється, коли альфа-частинки в сонячному вітрі взаємодіють з молекулами у верхніх шарах атмосфери. Коли ці іони вступають у реакцію з вуглекислим газом, то це може призводити до створення молекулярного кисню, тобто О2. При цьому, як вважають учені, таку реакцію можна побачити у верхніх шарах атмосфери Марса, яка багата на вуглекислий газ.

Виявити новий спосіб створення молекулярного кисню вченим вдалося за допомогою експериментів, під час яких у спеціальній установці в контрольованих умовах відбувався перетин CO2 і He+.

Вчені змогли отримати повне уявлення про хімічну реакцію, яка веде до утворення кисню з двох вищевказаних компонентів.

Учені довгий час вивчали атмосферний кисень на інших планетах, який може вказувати на наявність позаземного життя. Адже більша частина кисню на Землі створюється живими організмами.

Тепер же дослідження показує, що велика кількість кисню в атмосфері планет може бути створена не внаслідок діяльності живих організмів. Таким чином, якщо подібні механізми створення кисню діють на інших планетах з багатою вуглекислим газом атмосферою, то кисень там може існувати навіть за відсутності позаземного життя.

Тепер учені мають намір провести спостереження за атмосферами інших світів за межами Сонячної системи, щоб підтвердити свої висновки.

Як уже писав Фокус, виявлена неможлива спіральна галактика і астрономи не можуть її пояснити. Повністю сформована спіральна галактика кидає виклик уявленню про ранню історію космосу.

Також Фокус писав про те, що в унікальній, дуже рідкісній планетній системі, що складається з шести світів, деякі планети можуть бути придатні для життя.